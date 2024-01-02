«Новая газета Европа»: в Петербурге полиция задержала тысячи мигрантов, чтобы набрать «добровольцев» на войну

Полиция Петербурга провела вечером 31 декабря и ночью 1 января массовые задержания мигрантов, сообщила «Новая газета Европа», ссылаясь на источник в петербургском Центре «Э».

Задержания провели в рамках операции, которая, по словам источника, называлась «Азамат». Мигрантов задерживали как на улицах Петербурга, так и в квартирах и общежитиях, в которых они живут. Во время операции полиция оцепила районы, где проводила рейды. Издание утверждает, что полицейские задержали одну группу примерно из 30 человек, которые якобы пытались пройти через оцепление в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

По данным петербургского издания «Фонтанка», полицейские задержали около трех тысяч человек. «Новая газета Европа» пишет, что задержанных «намного больше»: вместе с мужчинами также задерживали женщин и детей. Задержанных мужчин поместили в отделы полиции, а женщин и детей — в спецприемник в Красном Селе.

Утром 1 января, утверждает «Новая газета Европа», ко многим задержанным пришли представители военкоматов, которые предложили им записаться «добровольцами» в армию. Людям угрожали, что их семьи выдворят из России. Тем, у кого нет гражданства РФ, предлагали его получить в ускоренном порядке, пишет издание. По его информации, не менее полутора тысяч человек согласились подписать контракт с Минобороны РФ. Эти данные не подтверждены.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, 1 января районные суды рассмотрели 31 административный протокол о нарушении миграционного законодательства. Суды постановили оштрафовать и выдворить из России 27 человек, двоих оштрафовали, а двоих отпустили.

В последние месяцы власти России стали активнее предлагать выходцам из стран Центральной Азии в ускоренном порядке получить гражданство в обмен на подписание контракта с Минобороны РФ. Кроме того, полиция в ходе рейдов задерживает мигрантов, получивших гражданство РФ, и отвозит их в военкоматы.

В России находится 6,4 миллиона иностранных граждан, большинство из них въехали в страну для работы, сообщила в ноябре 2023 года начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. По притоку трудовых мигрантов в Россию лидируют Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

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