Война Шестьсот семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря. Он пригрозил наращивать удары по Украине.
- В новогоднюю ночь Украина подверглась массированной атаке беспилотников. ВСУ заявили, что сбили 87 дронов.
- В Одесской области в результате атаки беспилотников погиб подросток, еще три человека госпитализированы с ранениями.
- Центр Донецка попал под обстрел в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека.
Последствия обстрела Донецка
Власти самопровозглашенной ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь. В результате ударов погибли четыре человека, еще 13 получили ранения. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами.
Силы ПВО сбили украинский разведывательный беспилотник над Климовским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
В свою очередь глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ повторно обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа.
«Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты поселка Красное, хутора Мухин и частично сел Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий», — сообщил он.
За минувшие сутки поселок уже попадал под обстрел ВСУ. В результате один человек погиб, еще один был ранен.
Другие заявления Путина:
- Сама Украина для России не враг, ее враг — те на Западе, кто хочет поражения РФ;
- Ситуация на поле боя в спецоперации меняется, противник постепенно сдувается;
- Россия хочет завершить украинский конфликт как можно быстрее, но на своих условиях;
- Путин заявил, что в целом удовлетворительно оценивает ход «спецоперации»;
- командиры ВС РФ научились действовать аккуратно, не выполнять боевые задачи «любой ценой»;
- У России устойчивая экономика и финансовая система;
- Российский бизнес «сразу перехватил» ниши, освобожденные ушедшими из РФ западными компаниями.
Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря. Он пригрозил наращивать удары по Украине
Президент РФ Владимир Путин приехал в госпиталь имени Вишневского в Подмосковье. Там он встретился с участниками российского вторжения в Украину, которые проходят там лечение и реабилитацию.
Среди прочего он прокомментировал обстрел Белгорода 30 декабря. Путин считает, что это был «целенаправленный удар по гражданскому населению».
«То, что произошло в Белгороде — это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы как люди военные знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили по центру города. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению», — заявил Путин в разговоре с одним из военных.
Президент добавил, что «у него самого все кипит» из-за обстрела Белгорода. По его словам, РФ в ответ на подобные обстрелы бьет по военным объектам. «Так и будем делать. Вы обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», — сказал он.
«Они [украинцы] хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны. Мы будем наращивать удары. Ни одно преступление против гражданского населения безнаказанным не останется», — добавил Путин.
В сводке Минобороны России также сообщило, что российские военные также поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области.
ВСУ сообщали, что российские войска в ночь на 1 января атаковали территории Украины беспилотниками. В частности, дроны были сбиты в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.
В Одесской области пострадала припортовая инфраструктура и жилые дома, рассказали местные власти. Погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами попали в больницы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте.
Минобороны РФ отчиталось об ударах по инфраструктуре украинских аэродромов
Ведомство утверждает, что 31 декабря войска РФ нанесли удар «высокоточным оружием воздушного базирования» по инфраструктуре аэродромов в Украине, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заявило ведомство. Где находились эти аэродромы, Минобороны РФ не уточняет.
31 декабря в Украине дважды объявляли воздушную тревогу из-за российских МиГ-31К, оборудованных гиперзвуковыми ракетами типа «Кинжал». Во время одной из тревог сообщалось о в Кропивницком (Кировоградская область) и Кривом Роге (Днепропетровская область).
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Последствия атаки российских беспилотников в Украине
В ночь на 1 января войска РФ атаковали города Украины беспилотниками. Всего, по данным ВСУ, были запущены 90 дронов. Как утверждается, 87 из них были сбиты украинскими военными. Кроме того, Россия выпустила по Украине восемь ракет, в том числе четыре ракеты С-300.
В результате атаки в Львовской области был уничтожен музей Романа Шухевича, а также повреждено здание Львовского национального университета природопользования, в котором около 100 лет назад учился Степан Бандера.
В Одесской области пострадала припортовая инфраструктура и жилые дома. Погиб 15-летний подросток, еще три человека попали в больницы с ранениями.
За минувшие сутки армия России обстреляла территорию 15 областей Украины, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения — минометов, танков, артиллерии, РСЗО, ЗРК, с применением беспилотников и тактической авиации — был атакован 151 населенный пункт и 149 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Мирная жительница погибла при обстреле Херсонской области
Российские войска обстреляли поселок Велетенское неподалеку от Херсона, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
73-летняя мирная жительница получила смертельное ранение. Спасатели достали ее тело из-под завалов уничтоженного дома. Еще одну местную жительницу 50 лет госпитализировали.
Как уточняет прокуратура Херсонской области, раненая — дочь погибшей. Ведомство начало досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное на 6:00
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 13 ракетных и 127 авиационных ударов, совершили 181 обстрел из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 55 боевых столкновений. На купянском направлении украинские военные отбили 11 атак противника вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
- На лиманском направлении войска РФ вели штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отбили 18 атак противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении украинские военные отбили четыре атаки россиян в районе Новомихайловки Донецкой области.
- На шахтерском направлении ВСУ отразили атаку противника у Урожайного Донецкой области.
- На запорожском направлении ВСУ отразили пять атак вблизи Работино и южнее Новодаровки Запорожской области.
- На херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Войска РФ стараются выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери. За сутки россияне совершили 13 безуспешных атак на позиции ВСУ.
- Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пункт управления противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
За минувшие сутки шесть районов Белгородской области попали под обстрелы со стороны ВСУ, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Красное. В результате погиб один мирный житель. Повреждены магазин и линия электропередачи. Продавец магазина получила ранения, ее госпитализировали.
В Шевченковском районе Киева продолжают разбирать завалы после ракетного удара 29 декабря, сообщил глава военной администрации города Сергей Попко.
По последним данным, в результате обстрела в Киеве погибли 28 человек.
1 января в городе объявлен днем траура.
- Российские войска 29 декабря нанесли по Украине один из самых массированных ударов, применив больше 150 ракет и беспилотников. Под обстрел попали Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье. По последним данным украинских властей, в результате атаки по всей стране погибли больше 40 человек, не менее 150 пострадали.
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Центр Донецка попал под обстрел в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека
Под обстрел попала гостиница «Донбасс Палас», Калининский и Буденновский районы города, заявили власти самопровозглашенной ДНР. Они возложили ответственность за массированный удар по центру Донецка на ВСУ.
В результате ударов погибли четыре человека, еще 13 получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Как сообщили ТАСС в оперативных службах самопровозглашенной республики , погиб один журналист, еще один ранен.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обстрелы Донецка в новогоднюю ночь поступком «террористического зверья». При этом сообщения об обстрелах украинских территорий российскими войсками в ночь на 1 января она не прокомментировала.
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Командование Воздушных сил ВСУ зафиксировало взлет российского самолета МиГ-31К на Северном Кавказе. На востоке страны, предупреждает командование, есть угроза применения баллистического оружия.
Обновление. Примерно через два с половиной часа уведомление о воздушной тревоге отменили.
Ночная атака дронов длилась 11 часов, уточнили Силы обороны юга Украины. Всего на юге страны был сбит 51 беспилотник: 28 дронов — в Одесской области, 14 — в Николаевской области, пять — в Винницкой области, два — в Днепропетровской области, по одному — в Херсонской и Кировоградской областях.
Силы обороны юга заявили, что целями российских военных была припортовая инфраструктура Одесской области. В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Люди не пострадали.
Часть дронов, утверждают в ВСУ, войска РФ специально направили на жилые кварталы. В результате падения сбитых беспилотников повреждены по меньшей мере три многоквартирных высотных дома, три частных дома, хозяйственные постройки. Один человек погиб, трое госпитализированы.
Начальник военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами попали в больницы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте.
В Николаевской области после атаки беспилотников зафиксировано попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар, который уже потушили. Информации о пострадавших не поступало.
В Винницкой области обломки сбитого беспилотника повредили гараж и остекление нескольких домов. Люди не пострадали.
В новогоднюю ночь Украина подверглась массированной атаке беспилотников. ВСУ заявили, что сбили 87 дронов
Как заявило командование Воздушных силах ВСУ, российские военные в ночь на 1 января запустили по Украине рекордное количество беспилотников типа «Шахед».
Всего ВСУ зафиксировали пуски 90 дронов с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава (Крым) и Курск, Приморско-Ахтарск (Краснодарский край). Как утверждается, 87 из них были сбиты украинскими военными.
Кроме того, сообщили ВСУ, российские войска нанесли удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, а также запустили по Украине три противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну ракету Х-59 с захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей. Были ли сбиты эти ракеты, не сообщается.
В большинстве регионов Украины объявляли воздушную тревогу по маршруту следования беспилотников.
«Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил», − сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Здравствуйте! Сегодня — первый день 2024-го года и 677-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.