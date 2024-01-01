Война Шестьсот семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря. Он пригрозил наращивать удары по Украине

Президент РФ Владимир Путин приехал в госпиталь имени Вишневского в Подмосковье. Там он встретился с участниками российского вторжения в Украину, которые проходят там лечение и реабилитацию.

Среди прочего он прокомментировал обстрел Белгорода 30 декабря. Путин считает, что это был «целенаправленный удар по гражданскому населению».

«То, что произошло в Белгороде — это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы как люди военные знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили по центру города. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению», — заявил Путин в разговоре с одним из военных.

Президент добавил, что «у него самого все кипит» из-за обстрела Белгорода. По его словам, РФ в ответ на подобные обстрелы бьет по военным объектам. «Так и будем делать. Вы обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», — сказал он.

«Они [украинцы] хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны. Мы будем наращивать удары. Ни одно преступление против гражданского населения безнаказанным не останется», — добавил Путин.

Обстрел Белгорода

В ответ на массированный удар по Украине ВСУ обстреляли Белгород — в результате удара погибли 24 человека, ранены больше 100. Россия в тот же день атаковала Харьков, пострадали 28 жителей Шестьсот семьдесят пятый день войны. Фотографии

Обстрел Белгорода