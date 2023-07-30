CNN показал морские дроны Украины. По данным источников телеканала, такие же недавно ударили по Крымскому мосту

Телеканал CNN выпустил сюжет о секретной базе Военно-морских сил Украины, где проводят испытания ударных морских беспилотников. Ранее украинские надводные дроны не демонстрировали публике. Сотрудники базы отказались раскрыть свои имена и должности в разговоре с журналистами.

Морской дрон, как отмечает телеканал, по своей форме напоминает широкое каноэ, его длина — около пяти метров. Последние версии беспилотников, которые изучили журналисты, весят до тонны, несут до 300 килограммов взрывчатки, имеют запас хода до 800 километров с максимальной скоростью до 80 километров в час, утверждается в сюжете.

Сюжет CNN о морских беспилотниках Украины CNN

В сюжете показан оператор морского дрона, попросивший называть его «Акулой». Он управляет беспилотником с помощью пульта — «по сути, сложный игровой центр, оснащенный рычагами, джойстиками, монитором и кнопками, закрытыми крышками с надписями типа „Подрыв“», отмечает CNN.

Работа над морскими беспилотниками началась после полномасштабного российского вторжения в Украину, рассказал телеканалу разработчик дронов, пожелавший остаться неназванным. «У нас было не так много сил, чтобы противостоять морскому государству — России. И нам нужно было создать что-то свое», — сказал он.

По данным источников CNN в украинских службах безопасности, морские беспилотники ВМС как минимум дважды использовали при атаках на аннексированный Крым: в октябре 2022 года при ударе по базе Черноморского флота в Севастополе и в июле 2023 года при ударе по Крымскому мосту. О том, что при ударах использовали морские беспилотники, также заявляла российская сторона.

Последствия взрыва на Крымском мосту Meduza

Власти Украины собирали деньги на создание своего первого флота дронов с помощью краудфандинговой кампании. Представляя этот проект, украинские власти заявили, что дроны-камикадзе, составляющие флот, имеют боевую часть весом до 200 килограммов, дальность хода 800 километров и общий вес примерно одну тонну.

Известный -аналитик, работающий под псевдонимом H I Sutton, сообщил, что 22 марта 2023 года украинские войска использовали второе поколение морских беспилотников для ударов по российским кораблям. Кроме того, по его словам, в мае появилась новая версия дронов с обозначением Magura V5. Помимо этого, в разработке находится подводный беспилотник Toloka TLK-150, утверждает аналитик.

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