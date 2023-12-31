Война Шестьсот семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 декабря читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- При ударе ВСУ по Белгороду, по последним данным, погибли 24 человека.
- Российские военные вечером 30 декабря нанесли ракетный удар по центру Харькова вечером. По данным местных властей, пострадали 28 человек.
- Войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе. В Харькове повреждены жилые дома и офисы, под Киевом — объект критической инфраструктуры
Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщает о воздушной тревоге в городе.
В результате обстрела Корабельного обстрела Херсона ранены три человека. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.
По его данным, ранения получили двое мужчин 52 и 55 лет, а также 71-летняя женщина. Они госпитализированы.
Оперативное командование ВСУ «Юг» сообщает, что в результате ночной атаки российских дронов в Херсонской области повреждены несколько частных домов в Тягинской общине. В Одесской области из-за падения обломком дрона начался пожар, его потушили. О пострадавших не сообщается.
Минобороны РФ: в ответ на атаку Белгорода российская армия поразила центры принятия решений в Харькове
Министерство обороны России сообщает, что Вооруженные силы РФ в ответ на удар ВСУ по Белгороду поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
В ведомстве заявили, что ракетным ударов по отелю «Харьков Палас» убиты «представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде».
Минобороны также утверждает, что российские войска нанесли удар по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации «Правого сектора». В результате, как говорится в сообщении, убиты представители руководства СБУ, «осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории».
- Ракетный удар по центру Харькову был нанесен вечером 30 декабря. По последним данным, в результате пострадали 28 человек. При атаках были повреждены центральная гостиница города, а также многоквартирные дома, детский сад, магазины и административные здания.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Власти нескольких городов России, преимущественно на Дальнем Востоке, отменили праздничные фейерверки по случаю Нового года после того, как в Белгороде из-за обстрела погибли больше 20 человек.
В Петропавловске-Камчатском отменили фейерверк, но оставили праздничную программу, сообщил мэр города Константин Брызгин. Также поступили власти Благовещенска, рассказал глава города Олег Имамеев. Во Владивостоке отменили праздничные фейерверки, сообщил мэр Константин Шестаков.
В Магадане из-за обстрела Белгорода посчитали неуместным проводить новогодние мероприятия в центре города, заявил глава Магадана Юрий Гришан. Он призвал жителей не запускать салюты.
В Ханты-мансийском автономном округе (Югра) решили отключить внешнюю подсветку административных зданий и праздничную иллюминацию «в знак поддержки жителей Белгорода и Белгородской области». Иллюминацию отключат вечером 31 декабря на 31 минуту, сообщили в правительстве ХМАО.
В Воронежской области губернатор региона Александр Гусев 30 декабря призвал жителей отказаться от салютов в выходные дни. Из-за обстрела Белгорода отменили все массовые мероприятия в приграничном Бутурлиновском районе Воронежской области.
Некоторые жители Белгорода снова не смогли попасть в укрытия
Это следует из публикаций местных телеграм-каналов. На подвалах написано, что при воздушной тревоге надо обращаться в управляющие компании или по телефону 112. Ключи от укрытий также могут быть у жителей подъезда, следует из надписей.
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Харьков. Последствия ракетного обстрела вечером 30 декабря
РИА Новости публикует видео из Белгорода, где звучит сирена воздушной тревоги
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности, сообщил Гладков. Он заявил, что все жители должны спуститься в укрытие.
Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 24 человек
«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За сутки произошло 54 боевых столкновения;
- Российские войска нанесли девять ракетных ударов и 55 авиационных ударов, а также совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей;
- Украинские войска отбили атаки российской армии на купянском, лиманском, марьинском, шахтерском, запорожском и бахмутском направлениях;
- ВСУ продолжают сдерживать российские войска в районе Авдеевки;
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии;
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три зенитных ракетных комплекса, семь артиллерийских средств и три станции радиоэлектронной борьбы российской армии.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Белгород
По последним данным, в результате удара по центру Белгорода погибли 22 человека
ВСУ утверждают, что сбили за ночь 21 из 49 беспилотников, запущенных российскими войсками
Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 31 декабря российская армия выпустила по территории Украины 49 дронов-камикадзе. Силы ПВО, как утверждается в сообщении, сбили 21 беспилотник.
Большинство дронов российские войска направили «по передней линии обороны», а также по объектам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей, говорится в сообщении.
В результате атаки российских дронов на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области возник пожар. По данным Киевской областной администрации, причиной пожара стало падение обломков дронов, которые сбили силы ПВО.
Пожар оперативно потушили.
В Киеве в результате российского удара 29 декабря погибли, по последним данным, 19 человек
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что спасатели нашли тела еще двух погибших. Таким образом, число жертв выросло до 19 человек.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко пишет о 18 погибших.
«Тело еще одного погибшего извлекли спасатели из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе», — написал Кличко.
Российские войска атаковали Харьков беспилотниками и ракетами
Ночью 31 декабря российские беспилотники атаковали Харьков. По словам мэра города Игоря Терехова, повреждения получили здания в центре городы — кафе, жилые дома и офисы.
Кроме того, вечером 30 декабря российские войска обстреляли центр Харькова. В результате ракетного удара повреждены центральная гостиница города, а также многоквартирные дома, детский сад, магазины и административные здания.
Харьковская областная прокуратура сообщала о 26 пострадавших.
Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 22 человек
В результате удара ВСУ по центру Белгорода погибли 22 человека, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Один из пострадавших умер ночью в больнице.
Он уточнил, что 109 человек получили ранения. 25 тяжелораненых готовятся перевезти в федеральные клиники.
«Со всеми остальными работают наши врачи, и все необходимые лекарства имеются, обязательно сегодня встречусь с врачами, встречусь с ранеными, будем делать все для того, чтобы они побыстрее вернулись домой», — написал Гладков.
По его данным, в результате атаки пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов и «много машин».
Здравствуйте! Начинается 676-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.