Война Шестьсот семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ: в ответ на атаку Белгорода российская армия поразила центры принятия решений в Харькове

Министерство обороны России сообщает, что Вооруженные силы РФ в ответ на удар ВСУ по Белгороду поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

В ведомстве заявили, что ракетным ударов по отелю «Харьков Палас» убиты «представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде».

Минобороны также утверждает, что российские войска нанесли удар по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации «Правого сектора». В результате, как говорится в сообщении, убиты представители руководства СБУ, «осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории».

Ракетный удар по центру Харькову был нанесен вечером 30 декабря. По последним данным, в результате пострадали 28 человек. При атаках были повреждены центральная гостиница города, а также многоквартирные дома, детский сад, магазины и административные здания.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.