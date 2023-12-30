Война Шестьсот семьдесят пятый день войны. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- В Белгороде при обстреле погиб мирный житель, еще четыре человека пострадали.
- Минобороны России отчиталось о 32 сбитых за ночь дронах, атаковавших Брянскую, Орловскую, Курскую и Московскую области.
ISW: перед атакой 29 декабря российские войска несколько месяцев экспериментировали с разными комбинациями дронов и ракет
В последние месяцы российские войска, как отмечает Институт изучения войны (ISW) нанесли серию ударов по территории Украины, но в большинстве из них использовались в основном беспилотники в сочетании небольшим количеством ракет. При обстреле 29 декабря ракет было значительно больше — по данным Генштаба ВСУ, около 120, а беспилотников меньше — около 40.
В военном командовании Украины уже отмечали, что российские силы часто используют беспилотники для проверки украинской ПВО и определения наиболее эффективных маршрутов. ISW считает, что российские силы подбираkb оптимальное сочетание боевых средств, а осенью и зимой накапливали запасы ракет для создания более разнообразного ударного комплекса.
Исходя из того, что украинские силы не перехватили ни одну из ракет Х-22/Х-32 или гиперзвуковых ракет «Кинжал», запущенных 29 декабря, ISW делает вывод, что российские войска смогли успешно применить некоторые уроки, извлеченные из поиска эффективных комбинаций ударных комплексов, а дроны, предшествовавшие запуску ракет, возможно, отвлекли украинскую ПВО.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки произошло 56 боевых столкновений. Российские войска нанесли 150 ракетных и 74 авиационных удара, а также совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
- Ночью Украину атаковали 10 беспилотников Shahed. Украинские силы ПВО сбили пять из них.
- Авиаудары были нанесены по нескольким населенным пунктам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Около 100 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях подверглись артиллерийскому обстрелу.
- На северском и слобожанском направлениях российские войска наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.
- На купянском направлении украинские силы отбили семь атак российских войск возле Синьковки Харьковской области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили две атаки в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские войска продолжают удерживать оборону и отбили восемь атак российской армии в районах Степного и Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отбили девять атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На запорожском направлении украинские силы отразили две атаки западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
- На херсонском направлении ВСУ отбили более 10 штурмовых действий российской армии и продолжают расширять плацдарм.
- За сутки украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по трем зенитно-ракетным комплексам российской армии.
- Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пять складов боеприпасов и еще две важные цели.
- Генштаб ВСУ фиксирует случаи отказов российских военных от участия в боевых действиях. 19 декабря с территории оккупированной Луганской области на территорию России под конвоем сотрудников военной полиции отправлены 43 военнослужащих из состава 150-й мотострелковой дивизии, отказавшиеся от участия в боевых действиях.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В Одесской области и в Днепре объявили траур по погибшим из-за ракетных обстрелов
Об этом сообщили глава Одесской областной администрации Олег Кипер и мэрия Днепра.
Накануне российские войска выпустили по Украине более 100 ракет и около 40 беспилотников. Эта атака стала одной из самых масштабных за последние месяцы. Обстрелам подверглись Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Львовская области. Погибли не менее 30 человек, пострадали более 160.
Минобороны России отчиталось о 32 беспилотниках, сбитых за ночь над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями
О пострадавших в результате атаки беспилотников не сообщается.
О работе сил ПВО над Брянском и Брянской областью накануне вечером сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, было сбито не менее 10 дронов. Главы других областей об атаках не сообщали.
В Белгороде при обстреле погиб мирный житель, еще четыре человека пострадали.
При обстреле Белгорода вечером 29 декабря один из снарядов попал в частный жилой дом, погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Еще четыре человека ранены, включая 10-летнего ребенка — он получил осколочное ранение ягодичной области, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницы. Повреждены 10 жилых домов.
Здравствуйте! Начинается 675-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.