Война Шестьсот семьдесят пятый день войны. Онлайн «Медузы»

ISW: перед атакой 29 декабря российские войска несколько месяцев экспериментировали с разными комбинациями дронов и ракет

В последние месяцы российские войска, как отмечает Институт изучения войны (ISW) нанесли серию ударов по территории Украины, но в большинстве из них использовались в основном беспилотники в сочетании небольшим количеством ракет. При обстреле 29 декабря ракет было значительно больше — по данным Генштаба ВСУ, около 120, а беспилотников меньше — около 40.

В военном командовании Украины уже отмечали, что российские силы часто используют беспилотники для проверки украинской ПВО и определения наиболее эффективных маршрутов. ISW считает, что российские силы подбираkb оптимальное сочетание боевых средств, а осенью и зимой накапливали запасы ракет для создания более разнообразного ударного комплекса.

Исходя из того, что украинские силы не перехватили ни одну из ракет Х-22/Х-32 или гиперзвуковых ракет «Кинжал», запущенных 29 декабря, ISW делает вывод, что российские войска смогли успешно применить некоторые уроки, извлеченные из поиска эффективных комбинаций ударных комплексов, а дроны, предшествовавшие запуску ракет, возможно, отвлекли украинскую ПВО.