Война Шестьсот семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Во время российской атаки украинским военным удалось сбить 27 беспилотников и 87 крылатых ракет

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Также главнокомандующий привел некоторые подробности атаки. По его словам, сначала россияне нанесли удары «Шахедами» с северного и юго-восточного направлений. Всего было зафиксировано 36 беспилотников.

Уже ночью российские войска подняли в воздух стратегическую авиацию — 18 бомбардировщиков Ту-95МС, которые выпустили не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В районе 5:00 российские войска запустили из Курской области восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей Украины. Тогда же по Харькову был нанесен удар зенитными ракетами С-300. Всего российские военные выпустили не менее 14 баллистических ракет из аннексированного Крыма, а также Курской и Белгородской областей.

В районе 6:30 российские войска запустили пять ракет «Кинжал» из Астраханской области, а также четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59. По данным Залужного, всего за время атаки российские военные выпустили 158 ракет и беспилотников.