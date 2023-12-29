Война Шестьсот семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 декабря читайте здесь.
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер уточнил информацию о погибших и пострадавших в результате ракетного удара.
По его данным, в Одессе погибли три человека, еще 22 получили ранения, в том числе двое детей и беременная женщина. 18 пострадавших были госпитализированы, остальным медицинскую помощь оказали на месте.
«Разбор завалов продолжается, цифры, к сожалению, могут измениться», — добавил Кипер.
В Запорожье в результате российского обстрела погибли четыре человека, сообщил глава областной администрации Юрий Малашко.
Последствия ракетного удара по Киеву
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В результате российского обстрела погибли не менее 12 человек, десятки пострадали
- Киев: один погибший и 23 пострадавших.
- Львов: один погибший и 15 пострадавших.
- Днепр: пять погибших и более 20 пострадавших.
- Одесская область: трое погибших и 15 пострадавших.
- Харьковская область: один погибший и 11 пострадавших.
- Запорожская область: один погибший и 10 пострадавших.
Во время российской атаки украинским военным удалось сбить 27 беспилотников и 87 крылатых ракет
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.
Также главнокомандующий привел некоторые подробности атаки. По его словам, сначала россияне нанесли удары «Шахедами» с северного и юго-восточного направлений. Всего было зафиксировано 36 беспилотников.
Уже ночью российские войска подняли в воздух стратегическую авиацию — 18 бомбардировщиков Ту-95МС, которые выпустили не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
В районе 5:00 российские войска запустили из Курской области восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей Украины. Тогда же по Харькову был нанесен удар зенитными ракетами С-300. Всего российские военные выпустили не менее 14 баллистических ракет из аннексированного Крыма, а также Курской и Белгородской областей.
В районе 6:30 российские войска запустили пять ракет «Кинжал» из Астраханской области, а также четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59. По данным Залужного, всего за время атаки российские военные выпустили 158 ракет и беспилотников.
В Киеве во время российского обстрела ранения получили 23 человека, сообщает военная администрация со ссылкой на данные медиков.
Согласно сообщению, трем людям помощь оказали на месте, остальных — госпитализировали. Также в администрации уточнили, что при обстреле погиб один человек (ранее сообщалось о двух).
В Подольском районе Киева под завалами могли оказаться десять человек, сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.
Обстрел Киева. 29 декабря
Во Львове при российском ракетном ударе пострадали 15 человек, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
По его словам, госпитализация потребовалась четверым пострадавшим. Также Козицкий сообщил, что в результате удара были повреждены 13 многоэтажных домов, две школы, а также множество автомобилей.
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«Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505», — написал президент Украины в своем телеграм-канале. По его словам, большинство запущенных ракет удалось сбить.
Зеленский также принес соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым в результате ударов.
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил подробности российской атаки на город.
По его словам, удары по городу наносились с помощью беспилотников и ракет разных типов. Воздушная тревога объявлялась в городе трижды и продолжалась почти пять часов.
«Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей», — написал Попко.
По его данным, в результате ударов в Киеве погибли два человека, еще 18 получили ранения. Также он сообщил о последствиях обстрела в разных районах города:
- В Подольском районе начался пожар на территории склада.
- В Святошинском районе в незаселенном многоэтажном доме начался пожар, а также было зафиксировано возгорание трех автомобилей. К настоящему моменту пожары удалось потушить.
- В Шевченковском районе начались пожары в недостроенном бизнес-центре, на территории гаражей и на территории складских помещений. Кроме того, были повреждены жилые дома и территория нежилой застройки.
- В Дарницком районе были повреждены частный и многоэтажный дома.
В Одессе в результате обстрела погибли два человека, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
Он уточнил, что при обстреле ранения получили 15 человек, в числе двое детей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
При обстреле Запорожья погиб один человек, еще десять пострадали, сообщил глава областной администрации Юрий Малашко.
По его словам, целью ударов российских войск были объекты нескольких местных предприятий. В результате обстрелов был разрушен частный дом, а также повреждены многоэтажные дома в одном из районов города.
Малашко добавил, что под завалами одного из построек могут находиться люди.
Из-под завалов Шевченковском районе Киева достали тело погибшего, сообщил мэр города Виталий Кличко.
До этого мэр сообщал, что под завалами складского помещения могут находиться три человека. Еще троих удалось спасти, их уже госпитализировали, уточнил Кличко. Он также добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.
В Днепропетровской области в результате российского обстрела погибли четыре человек, сообщил глава местной администрации Сергей Лысак.
«Трагическое утро для области. Враг атаковал ракетами. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре — погибли», — написал он, добавив, что информация еще уточняется.
Также Лысак подтвердил, что в результате обстрела в торговом центре в Днепре начался пожар. Кроме того, в городе был разрушен частный дом, а также повреждены многоквартирный дом и роддом.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что при обстреле города были повреждены три школы, детский сад, а также жилой дом.
По его данным, в результате обстрела города погиб один человек, восемь получили ранения. Глава областной администрации Максим Козицкий уточнил, что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести — большинство получили ранения от осколков стекла.
Министерство здравоохранения Украины сообщило о последствиях российского обстрела:
- В Харькове девять человек получили ранения, один погиб. Взрывом повреждено здание медучреждения, начался пожар. Пациенты и персонал больницы не пострадали. Также был поврежден автомобиль экстренной помощи.
- В Днепре поврежден роддом. Пациенты и медперсонал не пострадали.
- В Одессе ранения получили семь человек, в том числе один ребенок. Еще один человек погиб.
- В Запорожье пострадали десять человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается, что в результате обстрела люди оказались под завалами. Других подробностей в ведомстве не сообщили.
- В Киеве не меньше 14 человек получили ранения.
В Украине начали отменять воздушную тревогу.
Во Львове в результате российского обстрела погиб один человек, еще трое пострадали, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
Он добавил, что при обстреле повреждения получил жилой дом на улице Хоткевича. Также Козицкий опубликовал видео с последствиями удара.
Российские войска нанесли более 20 ракетных ударов по Харькову, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, удары наносились ракетами С-300.
«В результате двух волн вражеских ударов зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия. В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты. Во время вражеских обстрелов также был поврежден автомобиль скорой помощи», — написал Синегубов.
По его данным, в результате ударов погиб один местный житель, еще 11 получили ранения.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские войска в ходе сегодняшнего обстрела использовали все типы ракет, кроме «Калибров».
«Оккупанты использовали „Кинжалы“, баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505», — цитирует УНИАН слова Игната.
Он также добавил, что сначала российские войска провели разведку с помощью ударных беспилотников типа «Шахед», после чего запустили ракеты разных типов, которые кружили, обходя места, где их могут сбить, а потом уже заходили на цель.
«Столько красного на наших мониторах очень давно не было видно. Во всех областях, на всех направлениях», — добавил спикер.
Телеграм-канал «Инсайдер UA» опубликовал видео, как утверждается, последствий обстрела Одессы.
В Киеве были госпитализированы семь человек, которые получили ранения при российском обстреле, сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, пять человек были госпитализированы в Шевченковском районе.
Также он уточнил, что под завалами складского помещения в Шевченковском районе могут находиться три человека. «Троих [уже] достали. Поисково-спасательная операция продолжается», — написал Кличко.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе есть погибшие и пострадавшие в результате российского обстрела.
«Простите, но подробностей не будет, потому что как вы знаете, в случаях обстрелов, я никогда и ничего не комментирую», — добавил он.
Киевская городская военная администрация сообщила предварительную информацию о последствиях обстрела города.
- В Шевченковском районе, по предварительным данным, поврежден жилой дом. Также было зафиксировано возгорание на территории гаражей.
- В Святошинском районе в многоэтажном жилом доме начался пожар. В другой части района горят припаркованные автомобили. Предварительно, пострадал один человек.
- В Подольском районе начался пожар на территории складских помещений. Есть пострадавшие.
- В Дарницком районе было поврежден жилой дом. Предварительно, обошлось без пострадавших или возгорания.
В Харькове в результате российских ударов погиб один человек, еще восемь пострадали, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
Также он добавил, что в городе были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия.