Российские войска использовали около 110 ракет для массированного удара по Украине утром 29 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Владимир Зеленский.

Президент Украины пообещал, что ВСУ «обязательно ответят террористам на их удары».

Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: «Кинжалы», С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита.

К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть — и именно так будет.

В ночь и утром 29 декабря войска РФ нанесли массированный удар по городам Украины, атакуя критическую и гражданскую инфраструктуру ракетами и беспилотниками. По данным властей Украины, в результате были повреждены жилые дома и общественные учреждения в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе, Запорожье, Конотопе. По предварительным данным, погибли более десятка мирных жителей, еще около 100 получили ранения.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил изданию «Бабель», что российские войска при ударе использовали ракеты «Кинжал», баллистические, зенитные и крылатые ракеты, дроны. «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — сказал Игнат. По его словам, при атаке российские войска использовали 18 стратегических бомбардировщиков.

Подробнее о российской атаке

Россия выпустила более 100 ракет по Украине. В Киеве, Одессе и Львове повреждены жилые дома, в Днепре — торговый центр. Больше десяти человек погибли, ранены около 100

Подробнее о российской атаке

Россия выпустила более 100 ракет по Украине. В Киеве, Одессе и Львове повреждены жилые дома, в Днепре — торговый центр. Больше десяти человек погибли, ранены около 100