Киев, 29 декабря 2023 года Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters / Scanpix / LETA

Российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 29 декабря. При обстреле армия РФ использовала ударные беспилотники «Шахед», а также крылатые и зенитные ракеты. По последним данным украинских властей, погибли 16 человек, больше 90 пострадали. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил изданию «Бабель», что во время массированного удара Россия использовала разные типы ракет, а «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели».

Киев

Киев атаковали десятками ракет разного типа, они заходили на город волнами и с разных направлений, заявил глава военной администрации Киева Сергей Попко. Он утверждает, что силы противовоздушной обороны поразили над Киевом более 30 воздушных целей. В результате массированной ракетной атаки в Киеве есть разрушения и пострадавшие, добавил Попко.

По словам Попко, в Шевченковском районе города поврежден жилой дом, на территории гаражей произошел пожар. Еще повреждено здание станции метро «Лукьяновская», сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в Шевченковском районе также повреждены склады, из под-завалов извлекли тело погибшего человека. Кроме того, произошел пожар на территории нежилой застройки, а также в недостроенном бизнес-центре.

В Подольском районе произошел пожар на территории складов на площади три тысячи квадратных метров, из-за чего, по словам Попко, есть «много раненых». Под завалами находятся десять человек.

В Святошинском районе Киева загорелся незаселенный многоэтажный дом, в другом месте загорелись три припаркованных автомобиля, пострадал один человек. В Дарницком районе повреждены частный и многоквартирный жилые дома, без пострадавших и возгорания.

По последним данным украинских властей, в Киеве погиб один человек и пострадал по меньшей мере 21 человек (ранее сообщалось, что погибших двое, но в военной администрации это опровергли). МВД Украины опубликовало фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия удара по Киеву.

Взрыв ракеты в небе над Киевом Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Киев после российского удара Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Склад в Киеве, поврежденный в результате ракетного удара Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

В сети появилось видео, на котором, предположительно, показан ракетный удар по жилому дому в Киеве. Где снято видео, неизвестно.

Внимание. На записи есть мат.

Киев Baza

Харьков

Харьков ночью и утром трижды обстреляли ракетами, сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, российские войска ударили крылатыми ракетами Х-22 и ракетами, выпущенными из комплекса С-300. Всего ночью и утром по городу запустили около 20 ракет, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Разрушены или повреждены жилые дома, школа, почта, склады, транспортное депо, предприятия. В одном из медицинских учреждений взрывной волной повреждены крыша и окна.

В результате российских ударов в Харькове погибли три человека, 11 пострадали, сообщил Синегубов. Из-за обстрела в городе возникли проблемы с подачей электричества для общественного транспорта.

Днепр

В Днепре, по данным украинских СМИ, после ракетного удара загорелся торговый центр. На видеозаписях, снятых, как утверждается, возле ТЦ, видно тело погибшего или раненого человека. В одном из роддомов Днепра произошел пожар. «В результате попадания существенно повреждено здание медучреждения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие», — заявили в Минздраве. Глава Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате обстрела города есть погибшие и раненые.

Как уточнил начальник администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, погибли пять человек, пострадали 20 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами могут быть люди. По словам главы области, помимо торгового центра и роддома повреждены частный жилой дом и шестиэтажное здание.

Внимание. На видео есть мат.

Львов

В течение ночи российские военные применили больше 20 беспилотников типа «Шахед-136/131». По меньшей мере 14 беспилотников выпустили по Львовской области, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. По его словам, восемь дронов сбили.

Как сообщил глава Львова Андрей Садовый, из-за обстрела произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, также есть попадание в жилой дом на улице Хоткевича. Из-за удара по дому погиб один человек, трое ранены, сообщил Козицкий. В одном из лицеев города начался пожар, предположительно, из-за падения обломков. Также повреждены три школы и детский сад. Кроме того, есть попадание в одно из предприятий во Львове. Там частично разрушены административные здания и производственные цеха, никто не пострадал.

Всего при ударе по Львову погиб один человек, 15 ранены. Многие из пострадавших получили ранения из-за осколков окон, выбитых в жилых домах взрывной волной.

Жилой дом по улице Хоткевича во Львове после удара, 29 декабря 2023 года Андрій Садовий

Одесса

В Одессе обломки сбитого дрона упали на многоэтажное здание, где возник пожар, заявил глава областной администрации Олег Кипер. В результате случившегося никто не пострадал, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. В Одесском районе произошел пожар в законсервированном здании одного из объектов инфраструктуры, рассказали в пресс-службе Сил обороны юга Украины. Кроме того, по данным Минздрава, в Одессе в результате удара по школе погиб один человек, ранены семь человек, в том числе ребенок.

Как уточнил Олег Кипер, всего в результате удара по Одессе погибли три человека, пострадали 23.

Украинские спасатели в Одессе ДСНС Украины

Запорожье

Украинские СМИ также сообщили про взрывы в Запорожье. Целью удара стали несколько предприятий в городе, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, одна из ракет попала по открытой местности, другая разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома.

По последним данным региональной администрации, погибли четыре человека. Ранее сообщалось, что пострадали две местных жительницы, пострадали 10 человек, а под завалами одного из зданий могут быть люди. В министерстве здравоохранения Украины сообщили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Конотоп

В Сумской области из-за ракетного удара по городу Конотоп пострадали три человека, заявили в региональной администрации. По ее данным, из-за обстрела повреждения получили многоквартирный дом, станция технического обслуживания автомобилей. Загорелся один из автомобилей.

Под удар попали промышленные и военные объекты, заявили в ВСУ. Зеленский пообещал «ответить террористам»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ били почти всеми доступными типами вооружений. «Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковочная площадка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале», — заявил Зеленский. Президент заявил, что Украина «обязательно ответит террористам на их удары».

Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения: 36 ударных дронов «Шахед», не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, восемь крылатых ракет Х-22/Х-32, не менее 14 баллистических ракет, пять ракет «Кинжал», четыре Х-31П и одну Х-59. Украинские военные уничтожили 27 дронов и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

По словам Залужного, сперва российские войска атаковали Украину дронами, а около 3:00 подняли в воздух 18 бомбардировщиков Ту-95МС, которые за три часа выпустили не менее 90 крылатых ракет. Около 5 утра к атаке присоединились дальние бомбардировщики Ту-22М3, ударившие по северным и центральным областям. В это же время по Харькову ударили зенитными управляемыми ракетами, выпущенными из комплекса С-300. Около 6:30 утра взлетели пять истребителей МиГ-31К, которые атаковали «Кинжалами». Также в атаке участвовали самолеты тактической авиации Су-35.

В результате обстрелов, как сообщили в министерстве энергетики Украины, в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях повреждены линии электропередачи, из-за чего у части абонентов отключили электричество.

В Минобороны РФ пока не комментировали массированный удар по Украине.

Читайте также

Война Шестьсот семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Шестьсот семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»