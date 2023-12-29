Россия нанесла массированный удар по Украине

Российские войска в ночь на 29 декабря нанесли массированный удар по Украине, используя беспилотники и крылатые ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Харьков атаковали сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 и ракетами, выпущенными из комплекса С-300, сообщил глава Харькова Игорь Терехов. По его словам, ночью и утром в городе зафиксировали не меньше 12 ударов. Из-за обстрела в Харькове возникли проблемы с подачей электричества для транспорта. В городе из-за атаки повреждено здание больницы, сообщил глава областной полиции Владимир Тимошко. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Во Львове, как сообщил глава города Андрей Садовый, из-за атаки беспилотников произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Всего, по его словам, Львовскую область атаковали больше 10 ударных дронов «Шахед». Информации о пострадавших нет.

В Одессе обломки сбитого дрона упали на многоэтажное здание, начался пожар, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В Госслужбе по ЧС Украины сообщили, что никто не пострадал, пожар потушен.

В Сумской области, по данным региональных властей, российские войска нанесли ракетный удар по городу Конотоп. Пострадали три человека. Повреждены многоквартирный дом, станция технического обслуживания автомобилей. Из-за обстрела загорелся автомобиль.

На момент публикации заметки воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Корреспонденты «Суспильне» сообщают, что взрывы звучат в Запорожье, Днепре. По данным журналистов, в Днепре загорелся торговый центр.

Воздушные силы ВСУ призвали жителей Киева находиться в укрытиях. В городе звучат взрывы, по данным властей, работает ПВО. В Святошинском районе Киева, по предварительным данным, упали обломки ракеты, сообщил глава военной администрации города Сергей Попко. В Подольском районе загорелся склад, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Россия выпустила более 100 ракет по Украине. В Киеве, Одессе и Львове повреждены жилые дома, в Днепре — торговый центр. Больше десяти человек погибли, ранены около 100

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Россия выпустила более 100 ракет по Украине. В Киеве, Одессе и Львове повреждены жилые дома, в Днепре — торговый центр. Больше десяти человек погибли, ранены около 100