Война Шестьсот семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- По данным Nikkei, Путин сказал Си, что Россия будет воевать в Украине пять лет.
- В Черном море гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на мине.
- Минобороны РФ утверждает, что в российской армии по контракту служат более 640 тысяч человек.
- США объявили о последнем в 2023 году пакете военной помощи Украине — на 250 миллионов долларов.
- ВСУ за ночь сбили семь беспилотников в Украине, Минобороны РФ — два дрона в аннексированном Крыму.
В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему в Украине объявляют очень короткие всеобщие тревоги из-за взлетов МиГ-31К — носителей ракет «Кинжал». Сегодняшняя утренняя тревога, объявленная по всей стране, действовала 16 минут.
Отвечая на вопрос, почему воздушная тревога продолжалась 16 минут, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона, что пока «нет точной информации, что там происходит», пишет «РБК-Украина».
«Но в целом МиГ-31 мог совершить взлет, облететь по кругу где-то там в районе аэродрома и сесть. То есть отработать взлет-посадку. Такой тренировочный полет мог быть. Но каждый тренировочный полет может стать и не тренировочным. Он может выполнить задание. Возможно, это второй вариант, МиГ просто совершает перелет на другой аэродром. То есть из-за перебазирования тоже могут быть такие короткие тревоги», — пояснил Игнат.
Он добавил, что у Воздушных сил есть источники в разведке, которые тоже пытаются как можно больше узнать, представляет ли взлет «МиГ-31К» опасность.
«Главную информацию, конечно, мы получаем от наших западных партнеров. Это такие угрозы как: взлет МиГ-31, взлет стратегической авиации, выход в море кораблей и подготовка их к пускам „Калибров“. Собственно эту информацию мы получаем от наших союзников», — добавил Игнат.
Из порта Феодосии ушла группа российских кораблей и судов после того, как ВСУ ударили по большому десантному кораблю «Новочеркасск», пишет «Крым.Реалии».
2023 год стал рекордным по числу вооруженных конфликтов за последние 30 лет. Рассказываем, как это повлияло на архитектуру в Украине, Нагорном Карабахе и Палестине
В этом году исторические центры Киева, Львова и Одессы включили в черный список ЮНЕСКО — туда попадают ценные объекты, которые находятся под угрозой. Самый серьезный урон с точки зрения архитектуры памятникам в Одессе нанесла атака в ночь на 23 июля. Тогда один из российских снарядов попал в Спасо-Преображенский собор, крупнейший православный храм города. Еще один памятник, которого лишилась Украина в 2023 году, — комплекс Каховской ГЭС, разрушенный в ночь на 6 июня.
В Черном море гражданское судно, шедшее под флагом Панамы, подорвалось на мине, сообщили Силы обороны юга Украины. По данным украинских военных, балкер, загруженный зерном, шел в один из дунайских портов. Утверждается, что судно подорвалось на российской мине.
«Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели. Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт», — сообщили военные.
Из-за случившегося ранения получили двое моряков: одному оказали помощь на месте, второго госпитализировали, чтобы дополнительно обследовать, его состояние удовлетворительное.
К судну направили буксиры, чтобы снять его с мели и доставить в порт.
Глава Камчатки Владимир Солодов в интервью «Кам 24» впервые прокомментировал то, что встречался и фотографировался с российскими военными, одного из которых подозревают в убийстве девяти мирных граждан в оккупированной Волновахе в Донецкой области. Внимание на интервью обратили «Сибирь Реалии».
Солодов рассказал, что узнал о том, что военных заподозрили в убийстве, из СМИ и соцсетей. Глава региона отметил, что не знает подробностей о расследовании и личностях подозреваемых.
«Я лично не знаю военнослужащих, о которых идет речь. Я с ними виделся во время посещения подразделения, куда мы привезли подарки и обмундирование. Конечно, я не отказался с ними сфотографироваться. Но провести идентификацию человека в балаклаве с конкретным военнослужащим и понять, что именно он совершил преступление, сложная процедура. Я не возьмусь ее проводить», — сказал Владимир Солодов.
Солодов встретился с группой военных в августе 2023 года. На совместных фотографиях присутствовал уроженец Приморского края Антон Сопов. Его и жителя Камчатки Станислава Рау обвиняют в убийстве девяти мирных жителей, в том числе — двоих детей, совершенном в городе Волноваха 28 октября. По предварительным данным, Рау и Сопов в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом и застрелили спящих.
Региональные администрации Украины сообщили о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки.
- В Донецкой области в течение 27 декабря ранения получили два мирных жителя в Авдеевке и Переездном.
- В Херсонской области из-за обстрелов повреждены жилые дома в населенных пунктах региона, а также медицинское учреждение в Бериславе. Погиб один человек, шесть получили ранения.
- В Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелам, а также авиаударам подверглись более 15 населенных пунктов. Обошлось без пострадавших.
- В Запорожской области под обстрел попали 25 населенных пунктов. Разрушены восемь жилых домов. Мирные жители не пострадали.
И почти сразу Воздушные силы ВСУ объявили, что отменили воздушную тревогу по всей стране. При этом в Харьковской и Донецкой областях тревога продолжает действовать из-за активности российской тактической авиации.
В Киеве и других регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, есть угроза ракетного удара из-за взлета МиГ-31К — носителя ракет «Кинжал».
Минобороны РФ утверждает, что в российской армии по контракту служат более 640 тысяч человек
Об этом, как сообщает РБК, говорится в материалах Минобороны «Армия в цифрах — 2023». Издание указывает, что Минобороны РФ впервые с начала полномасштабной войны в Украине сообщило, сколько человек служат в армии по контракту.
Президент РФ Владимир Путин заявил 14 декабря, что Россия широко привлекает добровольцев в армию. По его словам, в войска набрали 486 тысяч военнослужащих, хотя план был 412 тысяч, и поток контрактников и добровольцев не сокращается. «Полторы тысячи ежедневно по всей стране», — заявил Путин.
В 2023 году российские власти попытались сделать войну частью повседневной жизни. В итоге ее следы — повсюду. Фотографии
В 2023 году российские школьники собирают посылки на фронт и пишут письма солдатам; в городах устанавливают инсталляции, посвященные боевым действиям; «ветераны СВО» посещают публичные события — в том числе те, которые вообще не имеют никакого отношения к фронту. Одним кажется, что война стала малозаметным фоном. Других ужасает тотальная милитаризация. Следы войны можно обнаружить повсюду — даже если их не хочется замечать.
Часов Яр
Город Часов Яр в Донецкой области расположен в нескольких километрах от линии фронта в Бахмуте. Часов Яр постоянно подвергается российским обстрелам.
Владимир Путин сказал Си Цзиньпину, что Россия будет воевать в Украине пять лет
Об этом сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на собственные источники. По их данным, президент РФ заявил об этом во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года.
По мнению издания, это замечание стало предупреждением для Си не менять своей пророссийской позиции. Своим заявлением Путин пытался заверить Китай, что затяжная война выгодна России и в конечном счете Москва выйдет из нее победителем, отмечает Nikkei.
Исходя из этих слов, издание делает вывод о том, что «не следует принимать за чистую монету» сигналы Путина по дипломатическим каналам о готовности к переговорам о прекращении огня, о чем ранее сообщила газета The New York Times.
Много ли выиграли российские артисты, поддержавшие войну? И что грозит тем, кто хочет по-прежнему оставаться «вне политики»?
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева устроила вечеринку в московском клубе. Ее посетили многие российские знаменитости. Это не понравилось Z-активистам, после чего участники мероприятия, по сути, столкнулись с публичной «отменой».
Это шоу-бизнес военного времени? И как уже изменилась российская поп-сцена за время, пока идет полномасштабная война в Украине? В подкасте «Что случилось» говорим об этом с Денисом Бояриновым, музыкальным журналистом и автором телеграм-канала «Красная книга».
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В Киевской области решили увеличить количество блокпостов на новогодние праздники.
Как сообщил начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко, с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года в Киевской области усилят меры, направленные на усиление безопасности и противодействие диверсиям. Глава региона объяснил, что российские силы во время новогодних праздников могут устроить провокации.
«Мероприятия будут проводиться при участии СБУ, Национальной полиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады территориальной обороны. По всей Киевской области увеличиваем количество блокпостов. Тщательной проверке будут подлежать места наибольшего скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и так далее», — заявил Руслан Кравченко.
Он призвал жителей области с пониманием относиться к возможной остановки транспорта на блокпостах. «Также напоминаю о необходимости при себе иметь документы, удостоверяющие личность», — добавил он.
США объявили о последнем в 2023 году пакете военной помощи Украине
США направляют Украине новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов, который включает боеприпасы для средств противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также противотанковые средства и другое оборудование. Объявляя о новом пакете помощи госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что он будет последним в 2023 году.
Согласно списку, опубликованному Пентагоном, в новый пакет помощи войдут:
- боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
- боеприпасы для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;
- компоненты систем противовоздушной обороны;
- боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;
- ракеты для противотанкового комплекса TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- запчасти, медицинское и другое вспомогательное оборудование.
Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили атаку украинских дронов в аннексированном Крыму.
По данным российского военного ведомства, в ночь на 28 декабря дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа. О пострадавших или повреждениях не сообщалось.
В ночь на 28 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками
Как заявило командование Воздушных сил ВСУ, всего по территории Украины выпустили восемь дронов «Шахед» из района Приморско-Ахтарска.
Украинским военным удалось сбить семь беспилотников в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей. В отражении атаки участвовали истребительная авиация, подразделения зенитно-ракетных войск и мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ.
Politico: Белый дом обсуждает с Украиной переход к более глубокой обороне, надеясь улучшить ее позиции в возможных будущих переговорах
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Украиной переход к более глубокой обороне на востоке страны, рассказали журналу Politico несколько американских и европейских чиновников. Эти изменения, как пояснил представитель Белого дома, направлены на укрепление позиций Украины в будущих мирных переговорах.
Как отмечает издание, официальных изменений в риторике Белого дома не произошло, но вместе с этим он обсуждает с украинцами занятие более глубоких оборонительных позиций. Это включает усиление противовоздушной обороны и строительство заграждений на линии фронта, а также вдоль границы Украины с Беларусью, говорят собеседники Politico.
По словам представителя администрации Белого дома, попросившего об анонимности, этот переход к обороне направлен на укрепление позиции Украины в будущих переговорах. «Мы хотим, чтобы Украина имела самую сильную позицию, когда это [переговоры] произойдет».
Еще одним шагом к тому, чтобы поставить украинцев в наилучшую позицию для переговоров с Россией, может стать вопрос об ускорении процесса принятия Украины в НАТО, сказал Politico европейский дипломат, базирующийся в Вашингтоне.
Однако пока, по словам представителя Белого дома, переговоры все же не планируются, и украинские силы продолжают наступление, от которого администрация Байдена их «не отговаривает». «Эти дискуссии [о мирных переговорах] начинаются, но [администрация] не может публично отступить со своих позиций из-за политического риска для Байдена», — сказал изданию представитель Конгресса, также попросивший об анонимности.
23 декабря газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Путин, начиная с сентября 2023 года, по разным дипломатическим каналам подает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Вооруженные силы РФ за сутки нанесли один ракетный и 77 авиационных ударов, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня. Вечером 27 декабря и ночь 28 декабря российские войска атаковали Украину дронами «Шахед».
- Авиационным ударам за сутки подверглись Ивановка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спирное, Новомихайловка, Золотая Нива Донецкой области; Орехов, Преображенка Запорожской области, Красный Маяк, Змиевка, Дудчаны и Новоберислав Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
- За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, в районе Серебрянского лесничества Луганской области, вблизи Богдановки, Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
- Вооруженные силы Украины продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки российские силы совершили 13 безуспешных штурмовых действий на позиции ВСУ.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 10 районам сосредоточения ВС РФ и по двум зенитно-ракетных комплексах. Подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения, два пункта управления, шесть складов боеприпасов и два артиллерийских средства.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 673-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.