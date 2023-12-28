Война Шестьсот семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему в Украине объявляют очень короткие всеобщие тревоги из-за взлетов МиГ-31К — носителей ракет «Кинжал». Сегодняшняя утренняя тревога, объявленная по всей стране, действовала 16 минут.

Отвечая на вопрос, почему воздушная тревога продолжалась 16 минут, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона, что пока «нет точной информации, что там происходит», пишет «РБК-Украина».

«Но в целом МиГ-31 мог совершить взлет, облететь по кругу где-то там в районе аэродрома и сесть. То есть отработать взлет-посадку. Такой тренировочный полет мог быть. Но каждый тренировочный полет может стать и не тренировочным. Он может выполнить задание. Возможно, это второй вариант, МиГ просто совершает перелет на другой аэродром. То есть из-за перебазирования тоже могут быть такие короткие тревоги», — пояснил Игнат.

Он добавил, что у Воздушных сил есть источники в разведке, которые тоже пытаются как можно больше узнать, представляет ли взлет «МиГ-31К» опасность.

«Главную информацию, конечно, мы получаем от наших западных партнеров. Это такие угрозы как: взлет МиГ-31, взлет стратегической авиации, выход в море кораблей и подготовка их к пускам „Калибров“. Собственно эту информацию мы получаем от наших союзников», — добавил Игнат.