Криптобиржа Binance попросила жителей России вывести все средства до 29 декабря

Криптобиржа Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря. Об этом пишет РБК.

Администрация биржи разослала клиентам, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории Российской Федерации», последние напоминания о необходимости вывода средств.

В письме россиян просят погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу.

«Биржа предупреждает, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться», — отмечает РБК.

Binance объявила об уходе из России в конце сентября, объяснив это требованиями законодательства других стран, где работает компания. Российские активы биржи были проданы компании CommEX. Россияне могли подключить аккаунт на Binance к аккаунту на бирже CommEX, чтобы удобно перевести все свои активы.

Binance и другие криптобиржи после ограничения возможности вывода средств из России через традиционные платежные системы и банки стали популярным способом конвертации рублей в доллары и евро и перевода средств на карты зарубежных банков. С начала 2023 года на фоне давления западных стран криптобиржи начали ужесточать условия обслуживания для россиян.

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