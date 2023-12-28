Скриншот из видео РИА Новости о том, как добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого якобы выехал на боевое задание. 22 ноября 2023 года Канал РИА Новости в Telegram

Российское государственное агентство РИА Новости сообщило, что в боевых действиях впервые поучаствовал добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, якобы состоящий из украинских военнопленных. 28 декабря издание опубликовало видео, на котором мужчина, названный бойцом подразделения Кириллом Спасским, рассказывает о «первом бое с ВСУ». Этот материал широко распространили другие российские пропагандистские СМИ.

Про Спасского сообщается, что он бывший украинский пограничник, который добровольно сложил оружие и сдался в плен российским военным. Приводится сентиментальная деталь: якобы Спасский в плену встретил своего отца и уговорил его тоже вступить в батальон имени Хмельницкого.

«Первый боевой опыт приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели „птички“ противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две „птички“, по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС — уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти», — рассказал Спасский.

Также он заявил, что в ходе первого боевого выхода получил ранение в ногу. Где и когда произошел бой, в материале не уточняется. Помимо интервью Спасского, в ролике фигурируют двое вооруженных мужчин в военной экипировке, которые идут по бездорожью, а затем оказываются в окопах. Кадров боевых действий в ролике нет.

Впервые о батальоне из украинских военнопленных, размещенных в разных колониях, российская пропаганда сообщила осенью 2022 года. В феврале 2023-го было объявлено, что добровольческое подразделение создано в аннексированной ДНР. Командиром батальона имени Хмельницкого называли Андрея Тищенко из Мариуполя (город разрушен и оккупирован Россией). По данным украинских СМИ, он действительно был военнослужащим ВСУ — командиром танка. Тищенко утверждал, что в батальоне числятся около 70 добровольцев из Донбасса и Запорожской области — бывших украинских военных с боевым опытом. Все они якобы получили российское гражданство и на общих основаниях заключили контракты с Вооруженными силами РФ.

В начале ноября российские пропагандисты сообщали, что украинские бойцы батальона имени Хмельницкого принесли присягу России и были включены в состав оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» в аннексированной ДНР. В конце месяца СМИ писали, что подразделение выехало на боевое задание. Американский Институт изучения войны (ISW) предполагал, что батальон украинских пленных могли перебросить в район административной границы Донецкой и Запорожской областей, где, как считается, оперирует «Каскад».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сомневается, что батальон имени Хмельницкого — реальное боеспособное подразделение.

«Сейчас это носит скорее характер информационно-психологической операции, чем реального подразделения, но мы следим за ситуацией. С одной стороны, это попытка ответить на создание украинских подразделений с российскими гражданами — легион „Свобода России“, Русский добровольческий корпус ( ), которые добровольно согласились противодействовать путинскому режиму. С другой — обычная тактика страны-агрессора, которая игнорирует международное гуманитарное право», — заявил представитель ГУР в комментарии украинскому изданию «Фокус» в начале ноября.

Юсов отметил, что Москва целый год вела разговоры о создании подразделения из украинских военнопленных, но реализовать этот план, вероятно, долгое время не удавалось. Также он добавил, что российская сторона, возможно, нарушает Женевскую конвенцию: «Военнопленные подвергаются давлению, и могут быть использованы по-разному, в том числе таким образом. У российских спецслужб достаточно инструментов репрессивного характера, чтобы сломать личность. Мы понимаем, что все это происходит под давлением, и вопрос финансов здесь не стоит. Каждый случай будет расследоваться отдельно».

Читайте также

«Русский добровольческий корпус» — это подразделение ВСУ? Российские партизаны? Или агенты ФСБ? Что известно, а что нет о «диверсии» в пограничных селах Брянской области

Читайте также

«Русский добровольческий корпус» — это подразделение ВСУ? Российские партизаны? Или агенты ФСБ? Что известно, а что нет о «диверсии» в пограничных селах Брянской области