Тверской районный суд Москвы приговорил поэтов Артема Камардина и Егора Штовбу к длительным срокам в колонии общего режима по делу о «Маяковских чтениях», сообщает «Новая газета. Европа».

Камардин получил семь лет колонии, Штовба — пять лет и шесть месяцев. Кроме того, Камардина оштрафовали на 500 тысяч рублей, уточняет «Медиазона».

Поэтов признали виновными в «групповом возбуждении вражды» к членам вооруженных формирований самопровозглашенных ЛНР и ДНР (282 УК — это статья об экстремизме), а также в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК). Сторона обвинения запрашивала для Камардина и Штовбы семь и шесть лет колонии соответственно.

SOTAvision пишет, что после оглашения приговора жена Камардина Александра Попова крикнула «позор», после чего ее силой вывели из зала и задержали. Также были задержаны журналисты SOTAvision, RusNews, съемочная группа НТВ, сотрудники Life, правозащитники от ОВД-Инфо и члены группы поддержки поэтов.

Уголовное дело в отношении поэтов Артема Камардина, Егора Штовбы и Николая Дайнеко возбудили из-за «антимобилизационных» «Маяковских чтений», который прошли 25 сентября на Триумфальной площади в Москве.

10 мая Тверской районный суд Москвы приговорил Николая Дайнеко к четырем годам колонии. Его дело рассматривалось отдельно, поскольку Дайнеко заключил досудебное соглашение.

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