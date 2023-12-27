Для участников «Маяковских чтений» запросили до семи лет колонии

Прокурор Светлана Бердашкевич во время прений в Тверском районном суде Москвы запросила для поэтов Артема Камардина и Егора Штовбы семь лет и шесть лет колонии общего режима соответственно по делу о «Маяковских чтениях». Об этом сообщает «Медиазона».

Для каждого обвиняемого также запросили штраф в 500 тысяч рублей.

Камардина и Штовбу обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (часть 3 статьи 280.4 УК РФ) и в возбуждении ненависти или вражды (пункт «в» части 2 статьи 282 УК РФ).

25 сентября, вскоре после объявления в России «частичной мобилизации», на Триумфальной площади в Москве прошли «антимобилизационные» «Маяковские чтения». На следующий день полиция пришла с обыском в квартиру поэта Артема Камардина, участвовавшего в чтениях, там же находились его девушка Александра Попова и их друг Александр Менюков. Они рассказывали, что силовики избили их и заставили на камеру извиняться за фразу «Слава Киевской Руси, Новороссия — соси», которая прозвучала во время чтений. Адвокат Камардина рассказывал, что силовики изнасиловали поэта гантелей.

Против Камардина, Штовбы и еще одного поэта Николая Дайнеко возбудили уголовное дело. По версии следствия, на чтениях они «возбуждали вражду по отношению» к «участникам военных действий» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В марте 2023 года обвинение расширили и добавили статью о призывах к антигосударственной деятельности. Следствие утверждает, что призыв заключался в том, что Камардин прочитал стихотворение с рекомендацией не брать повестки.

10 мая Тверской районный суд Москвы приговорил Николая Дайнеко к четырем годам колонии. Дело Дайнеко рассматривали отдельно от дел других участников «Маяковских чтений», поскольку ранее он заключил досудебное соглашение.

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