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Волонтеры и муниципальные рабочие переносят в автомобиль тела погибших при наводнении после разрушения Каховской ГЭС. Город Голая Пристань, Херсонская область. 16 июня 2023 года
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При уничтожении Каховской ГЭС могли погибнуть сотни людей Associated Press: российские «власти» аннексированной части Херсонской области намеренно занизили число погибших

Источник: Associated Press
Волонтеры и муниципальные рабочие переносят в автомобиль тела погибших при наводнении после разрушения Каховской ГЭС. Город Голая Пристань, Херсонская область. 16 июня 2023 года
Волонтеры и муниципальные рабочие переносят в автомобиль тела погибших при наводнении после разрушения Каховской ГЭС. Город Голая Пристань, Херсонская область. 16 июня 2023 года
Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Пророссийские власти оккупированной РФ части Херсонской области намеренно и в значительной степени занизили число погибших в результате наводнения на юге региона после разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом говорится в расследовании Associated Press, которое посвящено последствиям катастрофы в городе Алешки.

Агентство утверждает, что в результате наводнения в городе погибли «по меньшей мере сотни» мирных жителей. «Губернатор» аннексированной РФ части Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о 59 погибших в 23 населенных пунктах, пострадавших от наводнения.

К такому выводу о числе погибших в Алешках журналисты пришли после разговоров с тремя медицинскими работниками, которые вели учет погибших, волонтером, хоронившей местных жителей, и двумя украинскими информаторами, которые сотрудничали с украинской разведкой. Репортеры поговорили с местными жителями и теми, кому удалось сбежать из Алешек в Украину. Их имена в статье изменены или не называются из соображений безопасности.

Жители Алешек рассказали, что в первые три дня после наводнения никто не видел представителей назначенных РФ властей в зоне бедствия. Они предполагают, что пророссийские чиновники и силовики, в том числе представители прокуратуры и полиции, которые должны были фиксировать случаи гибели людей, сбежали.

«Много людей утонули», — рассказала Светлана, старшая медсестра районной больницы. По ее словам, из-за процесса разложения многие тела раздуло и они «плавали по городу как воздушные шары». Местные врачи начали выдавать родственникам погибших свидетельства о смерти, чтобы те, смогли их похоронить.

В статье утверждается, что медицинские работники города тайно вели учет погибших, выдавая родственникам свидетельства о смерти как на русском, так и на украинском языках. За первую неделю после разрушения ГЭС им также удалось отправить властям Украины около 15 свидетельств о смерти жителей Алешек, причиной гибели которых стало утопление.

Сотрудники МЧС России, по словам собеседников агентства, приехали в Алешки 9 июня. В свою очередь появившиеся в то же время пророссийские чиновники запретили врачам районной больницы выдавать свидетельства о смерти жертв наводнения, рассказали медсестры Светлана и Елена. По их словам, новые правила были озвучены в устной форме. Кем, в статье Associated Press не уточняется.

С этого момента тела погибших в результате наводнения начали отправлять в другие медицинские учреждения Херсонской области — в Каланчак, Скадовск и Геническ. Там врачи, утвержденные пророссийскими властями, проводили судебно-медицинскую экспертизу и выдавали справки, без которых родственники не могли похоронить погибших. Светлана сообщила Associated Press, что требовала от сотрудников полиции показать ей официальный приказ, в котором утверждены эти изменения. Но ей ответили лишь угрозами.

По словам медсестер, полицейские ежедневно приходили в районную больницу и снимали копии со свидетельств о смерти, которые выдавали врачи. Таким образом, пишет Associated Press, они хотели убедиться, что медицинские работники соблюдают новые правила. «Вы должны понимать, в каких условиях мы там работали — при ФСБ, полиции, прокуратуре», — рассказала Светлана.

Всего больница отправила на экспертизу около 50 тел. Но, как говорится в статье, эти данные не отражают общего числа погибших при наводнении. По данным Associated Press, пророссийские власти распространили среди жителей Алешек специальные номера телефонов, по которым можно было вызвать полицию в случае обнаружения тела. Тогда на место отправляли людей, которые забирали тело, минуя районную больницу. За такую услугу с родственников погибших брали 10 тысяч рублей. Те, у кого не было денег, просили врачей написать другую причину смерти, например, сердечный приступ, чтобы тела можно было быстро похоронить, рассказали медсестры.

Как проходила эвакуация из затопленных населенных пунктов

По словам собеседников агентства, после наводнения в городе появилось несколько братских могил. Сколько их и сколько тел там похоронено, точно неизвестно.

Одна из таких могил находится в центре города у Покровской церкви. Свидетель захоронения тел не стал разговаривать с журналистами — он по-прежнему живет на оккупированной РФ территории Украины. Сотрудники районной больницы считают, что в этой братской могиле похоронены 10 — 20 тел. Какое-то время они пытались документировать, кого из жителей Алешек и где похоронили. Врачи просили родственников заполнить анкеты и указать, где были найдены тела, как погибшие были одеты, а позже — на каком участке какой могилы они были похоронены.

Что стало с телами погибших, которых не искали родственники, неизвестно. По словам сотрудников больницы, они просто исчезали. Медсестра Елена спрашивала водителя грузовика МЧС, перевозившего тела тех, кого не похоронила семья, что с ними будет. По ее словам, тот заявил, что их похоронили в братской могиле, в черных мешках.

Associated Press поговорило с волонтером, которая с 7 июня помогала эвакуировать жителей Алешек из затопленных домов. Она рассказала, что впервые увидела тела погибших 9 июня. Тела около 20 погибших волонтеры смогли привезти в больницу. Еще более сотни тел волонтеры похоронили на городском кладбище.

Всего, по оценкам врачей, говоривших с агентством, в Алешках утонули от 200 до 300 человек. По словам медработников, местных жителей и волонтеров, многие из погибших были пожилыми людьми и людьми, которые физически не могли покинуть свои дома или забраться на крышу.

Волонтер рассказала, что пророссийские власти запретили им помогать жителям Алешек, а также собирать и хоронить погибших после приезда МЧС и полиции. Через несколько дней после наводнения к ней домой пришли полицейские и допросили ее о том, зачем она перевозила тела и сколько из них ей удалось найти.

В итоге волонтера заставили подписать документ, в котором она обещала прекратить собирать тела погибших, потому что у нее нет нужной квалификации. «Они сказали мне, что если я буду продолжать, то меня посадят, и я перестала. Я боялась за себя и свою семью», — рассказала она. После этого, по ее словам, полиция каждый день приходила к ней домой.

Медсестра Светлана сообщила Associated Press, что в Алешках до сих хранятся документы с подробными данными о погибших, местах, где они похоронены, фотографии и свидетельства о смерти. «Я спрятала все эти бумаги за закрытыми дверями, чтобы никто не знал, — говорит Светлана. — Со временем все забывается, кто-то может уехать, жизнь изменится, но с этими бумагами — никто не забудет [того, что произошло]. Было важно сохранить их». Она ждет, когда ВСУ освободят Алешки, чтобы опубликовать эту информацию.

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