При уничтожении Каховской ГЭС могли погибнуть сотни людей Associated Press: российские «власти» аннексированной части Херсонской области намеренно занизили число погибших

Волонтеры и муниципальные рабочие переносят в автомобиль тела погибших при наводнении после разрушения Каховской ГЭС. Город Голая Пристань, Херсонская область. 16 июня 2023 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Пророссийские власти оккупированной РФ части Херсонской области намеренно и в значительной степени занизили число погибших в результате наводнения на юге региона после плотины Каховской ГЭС. Об этом говорится в расследовании Associated Press, которое посвящено последствиям катастрофы в городе Алешки.

Агентство утверждает, что в результате наводнения в городе погибли «по меньшей мере сотни» мирных жителей. «Губернатор» аннексированной РФ части Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о 59 погибших в 23 населенных пунктах, пострадавших от наводнения.

К такому выводу о числе погибших в Алешках журналисты пришли после разговоров с тремя медицинскими работниками, которые вели учет погибших, волонтером, хоронившей местных жителей, и двумя украинскими информаторами, которые сотрудничали с украинской разведкой. Репортеры поговорили с местными жителями и теми, кому удалось сбежать из Алешек в Украину. Их имена в статье изменены или не называются из соображений безопасности.

Жители Алешек рассказали, что в первые три дня после наводнения никто не видел представителей назначенных РФ властей в зоне бедствия. Они предполагают, что пророссийские чиновники и силовики, в том числе представители прокуратуры и полиции, которые должны были фиксировать случаи гибели людей, сбежали.

«Много людей утонули», — рассказала Светлана, старшая медсестра районной больницы. По ее словам, из-за процесса разложения многие тела раздуло и они «плавали по городу как воздушные шары». Местные врачи начали выдавать родственникам погибших свидетельства о смерти, чтобы те, смогли их похоронить.

В статье утверждается, что медицинские работники города тайно вели учет погибших, выдавая родственникам свидетельства о смерти как на русском, так и на украинском языках. За первую неделю после разрушения ГЭС им также удалось отправить властям Украины около 15 свидетельств о смерти жителей Алешек, причиной гибели которых стало утопление.

Сотрудники МЧС России, по словам собеседников агентства, приехали в Алешки 9 июня. В свою очередь появившиеся в то же время пророссийские чиновники запретили врачам районной больницы выдавать свидетельства о смерти жертв наводнения, рассказали медсестры Светлана и Елена. По их словам, новые правила были озвучены в устной форме. Кем, в статье Associated Press не уточняется.

С этого момента тела погибших в результате наводнения начали отправлять в другие медицинские учреждения Херсонской области — в Каланчак, Скадовск и Геническ. Там врачи, утвержденные пророссийскими властями, проводили судебно-медицинскую экспертизу и выдавали справки, без которых родственники не могли похоронить погибших. Светлана сообщила Associated Press, что требовала от сотрудников полиции показать ей официальный приказ, в котором утверждены эти изменения. Но ей ответили лишь угрозами.

По словам медсестер, полицейские ежедневно приходили в районную больницу и снимали копии со свидетельств о смерти, которые выдавали врачи. Таким образом, пишет Associated Press, они хотели убедиться, что медицинские работники соблюдают новые правила. «Вы должны понимать, в каких условиях мы там работали — при ФСБ, полиции, прокуратуре», — рассказала Светлана.

Всего больница отправила на экспертизу около 50 тел. Но, как говорится в статье, эти данные не отражают общего числа погибших при наводнении. По данным Associated Press, пророссийские власти распространили среди жителей Алешек специальные номера телефонов, по которым можно было вызвать полицию в случае обнаружения тела. Тогда на место отправляли людей, которые забирали тело, минуя районную больницу. За такую услугу с родственников погибших брали 10 тысяч рублей. Те, у кого не было денег, просили врачей написать другую причину смерти, например, сердечный приступ, чтобы тела можно было быстро похоронить, рассказали медсестры.

По словам собеседников агентства, после наводнения в городе появилось несколько братских могил. Сколько их и сколько тел там похоронено, точно неизвестно.

Одна из таких могил находится в центре города у Покровской церкви. Свидетель захоронения тел не стал разговаривать с журналистами — он по-прежнему живет на оккупированной РФ территории Украины. Сотрудники районной больницы считают, что в этой братской могиле похоронены 10 — 20 тел. Какое-то время они пытались документировать, кого из жителей Алешек и где похоронили. Врачи просили родственников заполнить анкеты и указать, где были найдены тела, как погибшие были одеты, а позже — на каком участке какой могилы они были похоронены.

Что стало с телами погибших, которых не искали родственники, неизвестно. По словам сотрудников больницы, они просто исчезали. Медсестра Елена спрашивала водителя грузовика МЧС, перевозившего тела тех, кого не похоронила семья, что с ними будет. По ее словам, тот заявил, что их похоронили в братской могиле, в черных мешках.

Associated Press поговорило с волонтером, которая с 7 июня помогала эвакуировать жителей Алешек из затопленных домов. Она рассказала, что впервые увидела тела погибших 9 июня. Тела около 20 погибших волонтеры смогли привезти в больницу. Еще более сотни тел волонтеры похоронили на городском кладбище.

Всего, по оценкам врачей, говоривших с агентством, в Алешках утонули от 200 до 300 человек. По словам медработников, местных жителей и волонтеров, многие из погибших были пожилыми людьми и людьми, которые физически не могли покинуть свои дома или забраться на крышу.

Волонтер рассказала, что пророссийские власти запретили им помогать жителям Алешек, а также собирать и хоронить погибших после приезда МЧС и полиции. Через несколько дней после наводнения к ней домой пришли полицейские и допросили ее о том, зачем она перевозила тела и сколько из них ей удалось найти.

В итоге волонтера заставили подписать документ, в котором она обещала прекратить собирать тела погибших, потому что у нее нет нужной квалификации. «Они сказали мне, что если я буду продолжать, то меня посадят, и я перестала. Я боялась за себя и свою семью», — рассказала она. После этого, по ее словам, полиция каждый день приходила к ней домой.

Медсестра Светлана сообщила Associated Press, что в Алешках до сих хранятся документы с подробными данными о погибших, местах, где они похоронены, фотографии и свидетельства о смерти. «Я спрятала все эти бумаги за закрытыми дверями, чтобы никто не знал, — говорит Светлана. — Со временем все забывается, кто-то может уехать, жизнь изменится, но с этими бумагами — никто не забудет [того, что произошло]. Было важно сохранить их». Она ждет, когда ВСУ освободят Алешки, чтобы опубликовать эту информацию.

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