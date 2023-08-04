Вид на Каховское водохранилище. 3 июля 2023 года Nicolas Cleuet / Le Pictorium Agency / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В ночь на 6 июня была разрушена плотина Каховской ГЭС. В результате неконтролируемого сброса воды многие населенные пункты ниже по течению Днепра оказались затоплены, десятки человек погибли, а Каховское водохранилище стремительно обмелело. Журналист «Украинской правды» Вадим Петрасюк побывал в нескольких городах и селах, расположенных рядом с водохранилищем, и рассказал о том, как изменилась жизнь местных жителей после прорыва плотины.

Никопольская агломерация, расположенная на берегу Каховского водохранилища, включает в себя Никополь, Марганец и Покров, а также близлежащие села. До начала полномасштабного вторжения России в агломерации проживали около 300 тысяч человек, а в Никополе — ее административном центре — больше 100 тысяч. Сейчас в городе осталось около половины жителей. Кто-то уехал, когда участились обстрелы, кто-то — из-за страха, что россияне взорвут расположенную на противоположном берегу Запорожскую АЭС, пишет «Украинская правда».

Разрушение плотины Каховской ГЭС радикально изменило жизнь в Никопольской агломерации. Сейчас в Никополе, равно как и других населенных пунктах района, трудно встретить человека, который бы не нес в руках пустую или наполненную емкость для воды, поскольку воду города и села получали из Каховского водохранилища, отмечают журналисты.

«Когда произошел подрыв ГЭС, мы каждый день ходили на берег — прощались с морем. Без моря жизнь сразу стала какой-то не нашей, не настоящей. А вода в кране? Мы о ней не задумывались: есть и есть. Теперь половина всех мыслей — о воде. Идем за ней, как на работу», — рассказала «Украинской правде» жительница Никополя Елена Шишкина.

Сейчас питьевую и техническую воду в Никопольскую агломерацию привозят в автоцистернах, пожарных машинах и грузовых автомобилях, в которых установили специальные емкости. При этом даже за технической водой нередко образуются большие очереди.

Жители используют воду предельно экономно. «Сначала моем овощи, потом этой водой моем пол или посуду, поливаем цветы, а оставшееся собираем в отдельное ведро в туалете, чтобы сливать», — рассказала Шишкина. По ее словам, вместе с мужем они тратят около 20-30 литров в день.

«Куда как труднее нашим соседям. У них маленькие дети, а значит, идет больше воды. И стирать им приходится почти каждый день. А стирка — это теперь целый проект», — добавила Шишкина, отметив, что в городе появились мастера, которые переделывают автоматические стиральные машины под ручной режим.

В Марганец — город вдвое меньше Никополя — воду тоже привозят машинами. Из-за ее нехватки местные жители начали бурить скважины. По словам депутата горсовета Андрея Волошина, бурение стоит полмиллиона гривен (около 1,3 миллиона рублей), а сколько скважина даст воды, заранее сказать невозможно. Рядом с водоносным слоем в городе — залежи марганца.

Больше всего обмеление Каховского водохранилища сказалось на фермерах Никопольского района — одного из крупнейших в Днепропетровской области производителей овощных и садовых культур. Житель села Покровское Владимир Колодий до прорыва плотины ежегодно высаживал до 100 тысяч кустов пекинской капусты, требующей обильного полива. «В этом году я решил вдвое сократить посадку, но все равно кровь из носа должен до августа добыть воду», — рассказал он.

Фермер добавил, что до последнего пытался качать воду из водохранилища: «Когда все это произошло, я решил бежать за водой, сколько смогу. Быстро купил трубы, присоединил к насосу, вода убегала, я толкал за ней трубы».

Жители села для полива бурят скважины, но грунтовые воды в этом районе содержат много солей, и такая вода пригодна только для кратковременного полива. «Коллективно село мыслит так: в этом году, даст бог, скважинами почву окончательно не испортим, а там что-нибудь придумается», — пишет «Украинская правда».

Говоря о прорыве плотины, жительница села Ирина Борошнова отметила, что водохранилище обмелело очень быстро.

Вода уходила буквально на глазах. Казалось, это какой-то страшный сон, потому что такого не может быть. Люди плакали. Сейчас уже подсохло дно, выветрился запах гнилой рыбы. Но мне все кажется, что однажды утром я проснусь и снова увижу волны — произойдет чудо, вода вернется так же быстро, как ушла. Хотя понимаю: не вернется. Все в деревне это понимают, но верить в это никому не хочется.

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