Прокуратура Украины заявила, что к убийству трех пленных солдат ВСУ в Запорожской области причастны десантники 76-й псковской дивизии

В Офисе генпрокурора Украины назвали причастных к убийству троих украинских военнопленных в Запорожской области — это военные 76-й псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом заявил глава департамента противодействия преступлениям Юрий Белоусов в эфире «Радио Свободы».

«Эта дивизия уже известна военными преступлениями, совершенными в Украине, в частности, в Киевской области», — сказал Белоусов.

По словам Белоусова, расследование убийства украинских военнопленных было начато 16 декабря, как только информация попала к правоохранительным органам. Имена троих убитых солдат ВСУ, как заявил Белоусов, Офис генпрокурора также установил, но их данные пока не разглашаются. Где тела убитых, в прокуратуре также не сообщили.

Видео убийства в Запорожской области троих солдат — предположительно, украинских военнопленных — появилось в сети 27 декабря. Офис генпрокурора сообщил о начале расследования по статье о нарушении законов и обычаев войны. До этого в сети также появлялось видео, на котором предположительно российские солдаты убивают двоих пленных военнослужащих ВСУ в районе Степного в Донецкой области.

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия не впервые фигурирует в сообщениях о военных преступлениях. Военнослужащие этой дивизии, как выяснили журналисты Reuters и «Важных историй», находились в Буче Киевской области, где во время российской оккупации были убили десятки мирных жителей.

В 2014 году десантники 76-й дивизии, как писали украинские СМИ, участвовали в боевых действиях на востоке Украины. После этого издание «Псковская губерния» рассказывала о свежих могилах десантников в Пскове. Минобороны России их гибель и причастность к боям отрицало.