Война Шестьсот семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 декабря смотрите здесь.
Главные новости:
- Россия атаковала Украину 46 дронами. ВСУ заявили, что сбили 32 беспилотника.
- Появились спутниковые снимки порта Феодосии после удара ВСУ по кораблю «Новочеркасск». Вместе с ним затонуло старое учебное судно.
- Зеленский заявил, что войска РФ ударили по вокзалу в Херсоне, когда там стоял эвакуационный поезд. Погиб полицейский, есть раненые.
Astra: после удара по кораблю «Новочеркасск» без вести пропали 33 моряка
Телеграм-канал Astra утверждает, что из-за удара ВСУ по кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии один человек погиб, 23 ранены и 33 числятся пропавшими без вести. Другие источники это пока не подтверждали.
По данным издания, в момент атаки в ночь на 26 декабря на большом десантном корабле «Новочеркасск» находились 77 моряков.
Astra пишет, что погибла 64-летняя работник охраны порта Надежда Толщина. Среди раненых — четверо мирных жителя.
На месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.
Украинская авиация атаковала порт Феодосии в Крыму в ночь на 26 декабря. В ВСУ заявили, что подорвали корабль «Новочеркасск». В Минобороны РФ заявили, что корабль получил повреждения.
Минобороны России утверждает, что в ночь на 27 декабря российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей.
В ведомстве заявили, что украинские силы пытались атаковать объекты в РФ, используя беспилотники самолетного типа.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что последствия атаки на земле уточняются.
В Одессе из-за атаки беспилотников погиб один человек, трое ранены
Об этом сообщило командование Сил обороны юга Украины. По данным пресс-службы, за ночь силы ПВО сбили 12 дронов в Одесской области, три в Николаевской и два в Винницкой области.
В Одесской области российские войска атаковали Одессу. Утверждается, что силы противовоздушной обороны сбили все российские беспилотники. Один сбитый дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Произошел пожар, его ликвидировали. Один человек погиб, трое ранены, среди них 17-летний подросток. Также в Одессе обломки сбитых БпЛА упали на одну из незаселенных новостроек.
Также российские войска атаковали дронами Херсон, где повреждены торговый центр, многоквартирные дома, а также склад научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация о пострадавших уточняется.
Командование Сил обороны юга Украины также распространило фото и видео, на которых, как утверждается, показаня последствия падения сбитого «Шахеда» в Одесской области.
Россия атаковала Украину 46 дронами. ВСУ заявили, что сбили 32 беспилотника
В ночь на 27 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками «Шахед-136/131».
По данным командования Воздушных сил ВСУ, атака велась несколько часов по двум направлениям — из Балаклавы в аннексированном Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
В общей сложности военные РФ запустили 46 дронов, 32 из которых уничтожили силы и средства украинской ПВО.
«Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий», — говорится в заявлении украинских военных.
Противовоздушная оборона ночью работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Появились спутниковые снимки порта Феодосии после удара ВСУ по кораблю «Новочеркасск». Вместе с ним затонуло старое учебное судно
Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал спутниковые снимки Феодосии в Крыму, сделанные Planet Labs после того, как ВСУ 26 декабря нанесли ракетный удар по местному порту.
Крутов обратил внимание, что на спутниковом снимке, сделанном в 11:25 утра по местному времени, видно, что после удара украинской армии по десантному кораблю «Новочеркасск» (в красном прямоугольнике) рядом частично затонуло еще одно судно (в желтом прямоугольнике).
После анализа спутниковых снимков и фотографий Крутов сообщил, что частично затонуло учебно-тренировочное судно класса Т-43 «УТС-150», которое стояло в порту как минимум с 2007 года.
Командование Воздушных сил ВСУ объявило 26 декабря, что украинская авиация при атаке на Феодосию подорвала большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ. На фотографиях, снятых, как утверждается, после удара, видно, что корабль почти полностью затонул. В Минобороны РФ заявили, что корабль был поврежден «в ходе отражения удара ВСУ».
Зеленский заявил, что войска РФ ударили по вокзалу в Херсоне, когда там стоял эвакуационный поезд. Погиб полицейский, есть раненые
Вооруженные силы РФ вечером 26 декабря нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне, когда там находился эвакуационный поезд, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 26 декабря.
«Только что был доклад по обстрелу Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших сейчас устанавливается. На месте было много гражданских», — заявил Зеленский.
Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что на вокзале около 140 мирных граждан ждали отправления эвакуационного поезда, когда российские войска начали массированный обстрел Херсона. Полицейские вывели людей в безопасные места.
В результате атаки во время эвакуации погиб лейтенант полиции. Ранены четыре человека, в том числе двое полицейских, сообщил Клименко.
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, показаны последствия обстрела вокзала. На записи, предположительно, показан убитый полицейский.
В компании «Укрзализныця» сообщили, что в результате обстрела Херсона повреждены вокзал и подвижной состав, «известно о нескольких раненых работниках». В компании отметили, что пассажиры находятся в укрытии.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли восемь ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 69 обстрелов из систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В ночь на 27 декабря российские войска атаковали Украину, применив 46 дронов «Шахед», из них 32 сбиты.
- Авиационным ударам подверглись: Гремяч Черниговской области, Варваровка, Синьковка, Ивановка, Купянск, Соболевка Харьковской области, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области, Диброва, Новобахмутовка, Александрополь, Новомихайловка Донецкой области, Змеевка, Крынки Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
- За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских сил в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области, возле населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Победа Донецкой области, Работино, Вербовое Запорожской области, а также на херсонском направлении.
- Авиация ВСУ нанесла удары по 17 районам сосредоточения российской армии и по пяти зенитно-ракетным комплексам. Противовоздушной обороной уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и один разведывательный дрон. Тактическая авиация ВСУ успешно атаковала большой десантный корабль Черноморского флота РФФ «Новочеркасск».
- Подразделения ракетных войск поразили три района ВС РФ, пункт управления, два артиллерийские системы и еще три другие важные цели противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 672-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы будем следить за ключевыми событиями, связанными с войной.