Война Шестьсот семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Astra: после удара по кораблю «Новочеркасск» без вести пропали 33 моряка

Телеграм-канал Astra утверждает, что из-за удара ВСУ по кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии один человек погиб, 23 ранены и 33 числятся пропавшими без вести. Другие источники это пока не подтверждали.

По данным издания, в момент атаки в ночь на 26 декабря на большом десантном корабле «Новочеркасск» находились 77 моряков.

Astra пишет, что погибла 64-летняя работник охраны порта Надежда Толщина. Среди раненых — четверо мирных жителя.

На месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.

Украинская авиация атаковала порт Феодосии в Крыму в ночь на 26 декабря. В ВСУ заявили, что подорвали корабль «Новочеркасск». В Минобороны РФ заявили, что корабль получил повреждения.

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