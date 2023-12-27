Проект «Служба поддержки» объявили «нежелательной» в России организацией

Минюст России добавил в реестр «нежелательных» организаций проект «Служба поддержки» бывшего издателя «Медузы» Ильи Красильщика. Об этом сообщается на сайте ведомства, обратило внимание «ОВД-Инфо».

По данным министерства, Генпрокуратура РФ объявила латвийскую компанию «Helpdesk Media Foundation» «нежелательной» 11 декабря. Пресс-служба ведомства об этом решении не сообщала.

Минюст также включил в реестр «нежелательных» организаций американскую «Глобальную сеть журналистов-расследователей» и британскую «Настоящую Россию». Генпрокуратура присвоила им такой статус 5 и 7 декабря.

Причины, по которым, эти организации были объявлены «нежелательными», не уточняются.

«Служба поддержки» — это медиа и сервис для помощи пострадавшим в связи с агрессией России против Украины. Бывший издатель «Медузы» и бывший глава «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик запустил его в июле 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Проект «Настоящая Россия» основали писатель Борис Акунин, актер Михаил Барышников и экономист Сергей Гуриев. На сайте организации говорится, что «Настоящая Россия» «помогает пострадавшим от этой войны и объединяет всех людей русской культуры, выступающих против преступной военной агрессии».

Глобальная сеть журналистов-расследователей объединяет 244 неправительственных организации в 90 странах мира. Все члены сети поддерживают и развивают расследовательскую журналистику.

В списке «нежелательных», который существует в России с 2015 года, уже более 120 организаций. За сотрудничество с «нежелательными» организациями российским законодательством предусмотрена ответственность от административной вплоть до лишения свободы.

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