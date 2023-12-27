Обменов пленными между Россией и Украиной нет уже несколько месяцев. Украинцы, находящиеся в плену, просят родных выходить на протесты В Киеве говорят о спланированной кампании по дискредитации украинских властей

Обмены пленными между Россией и Украиной проходили регулярно в течение первого года войны, однако со второй половины 2023 года они прекратились. Последний крупный обмен прошел 7 августа. Вместе с этим сами пленные во время коротких звонков близким, которые им разрешают сделать, начали утверждать, что Киев якобы не хочет их принимать, и просить родных выходить на протесты против действий украинских властей. Родственники пленных считают, что Россия начала использовать обмены в качестве инструмента политической игры — и говорят, что стали орудиями в этой войне, рассказывает Politico.

Муж 35-летней жительницы Чернигова Валентины Ткаченко Сергей попал в российский плен 24 февраля 2022 года, в первый день российского вторжения. Он служил в Национальной гвардии, и его подразделение охраняло Чернобыльскую АЭС, ставшую одной из первых целей на пути российских войск. О том, где ее муж, Валентина узнала только спустя полгода, получив короткую записку: «Я жив, все в порядке».

Ткаченко связывалась с украинскими властями и международным комитетом Красного креста, но ответов не получила. 29 ноября 2023 года ей позвонили по видеосвязи в вайбере — это был Сергей. Поговорить они смогли всего три минуты, задавать вопросы ей не дали — как только она попробовала, муж молча покачал головой. Вместо этого он сказал ей: «Валя, иди усложни жизнь Киеву. Киев не хочет нас принимать». Ткаченко знала о протестах родственников пленных украинцев в разных городах, но сама протестовать не пошла.

Представитель украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал, что такие же звонки от своих близких получили и другие семьи, а в последнее время они стали массовыми. Он назвал это «спланированной кампанией, призванной вызвать недоверие к украинским властям».

Валентина Ткаченко считает, что ее семья, как и семьи других военнопленных, стали инструментами в политической игре, пишет Politico. «Я думаю, россияне хотят дискредитировать наше правительство. Люди измотаны, а родственники военнопленных выходят из себя. Они хотят устроить хаос», — говорит Ткаченко.

В начале войны, как отмечает Politico, стороны регулярно обменивались пленными. Но последний крупный обмен состоялся 7 августа — и с тех пор их больше не было.

Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции 19 декабря признал, что обмен пленными между Россией и Украиной «замедлился». Он утверждал, что это произошло по причинам, не зависящим от украинской стороны.

Что еще Зеленский сказал на пресс-конференции

«Никто не знает, когда закончится война» Скоро будет два года, как Россия напала на Украину. Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию. Коротко пересказываем, что он сказал

Что еще Зеленский сказал на пресс-конференции

«Никто не знает, когда закончится война» Скоро будет два года, как Россия напала на Украину. Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию. Коротко пересказываем, что он сказал

Как отмечает Politico, замедление обменного процесса со стороны России, вероятно, направлено на обострение напряженности в украинском обществе, где растет недовольство Зеленским после не очень удачного контрнаступления, а «настроения становятся мрачными» из-за задержек западной военной помощи.

По данным украинской стороны, всего с начала полномасштабной войны прошло 48 обменов, в ходе которых из российского плена . При этом в России, по оценке аппарата омбудсмена Украины, остаются более трех тысяч солдат и около 28 тысяч гражданских, при этом реальная цифра, по мнению Киева, может быть еще выше. О том, сколько россиян находятся в плену, украинская сторона не говорит.

Обе стороны настаивают на том, что обращаются с пленными в соответствии с международными нормами. 30 ноября уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что посетила 119 украинских военнопленных, а омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в ответ посетил 119 российских военнопленных. «Мы побеседовали лично с каждым из украинских задержанных. Их условия содержания и медицинское обслуживание соответствуют международным нормам», — написала Москалькова.

Представитель украинского координационного штаба Петр Яценко, в свою очередь, заявил Politico, что более 90% украинских военнопленных после возвращения рассказывают о пытках и говорят, что их заставляли выжигать татуировки и смотреть российскую пропаганду.

Сейчас фактически единственным способом возвращения военных остается неформальный обмен на поле боя по договоренности между командирами. Но по словам Яценко, такие обмены не могут заменить обмены на государственном уровне.

Украина, как пишет Politico, надеется заставить Кремль возобновить обмены с помощью растущего числа российских военнопленных. На итоговой пресс-конференции Зеленский сказал, что украинские власти «работают над достаточно неплохим количеством наших ребят, чтобы их вернуть» и предположил, что следующий обмен состоится «в ближайшее время».

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