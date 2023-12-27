Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида переехали в США, чтобы участвовать в соревнованиях. МВД России объявило их в розыск Спортсменов подозревают в самовольном оставлении воинской части (они числятся в «Динамо» и ЦСКА)

Сергей Бида на Олимпийских играх в Токио. 30 июля 2021 года Elsa / Getty Images

Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида (Храпина), серебряные призеры Олимпийских игр-2020 и чемпионата мира по фехтованию 2019 года, стали фигурантами уголовного дела в России после своего переезда в США. МВД РФ объявило их в розыск.

В чем именно подозревают спортсменов, в карточке розыска не уточняется. Телеграм-каналы Baza и Shot пишут, что их разыскивают по статье о самовольном оставлении части или места службы (337 УК РФ), поскольку на момент своего отъезда Сергей Бида, состоявший в «Динамо», формально числился сотрудником Росгвардии, а его жена Виолетта Бида — военнослужащей Минобороны (она состояла в ЦСКА).

Информацию о том, что спортсмены стали фигурантами дела о самовольном оставлении части, подтвердил источник РИА Новости. При этом заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова сообщила «Матч ТВ», что Виолетта Бида была уволена из ЦСКА в октябре. Страница спортсменки на сайте клуба была доступна вплоть до 26 декабря.

Как пишет «Медиазона», Сергей и Виолетта переехали в США к лету 2023 года. 21 июня американская Академия мастеров фехтования сообщила, что приняла российских спортсменов. Кроме того, в пресс-релизе организации отмечалось, что Сергея Биду включили в тренерский состав академии.

Вскоре после этого Американская фехтовальная федерация объявила, что к соревнованиям в США были допущены три спортсмена из России и Беларуси. Их имена в заявлении не назывались. Федерация отметила, что все допущенные фехтовальщики соответствуют требованиям, в числе которых был указан публичный «отказ от поддержки российского вторжения в Украину».

Агентство Reuters сообщило, что в числе допущенных к соревнованиями фехтовальщиков были Сергей Бида, Олег Кныш и Константин Лоханов. На первом же соревновании — чемпионате США по фехтованию — Бида выиграл золотую медаль в командном турнире, а саблист Лоханов получил золото в индивидуальном зачете.

Помимо этого, Бида дважды занимал первые места на других соревнованиях в октябре и декабре 2023 года. О допуске к турнирам его жены не сообщалось. «Чемпионат.com» пишет, что спортсменка не участвовала в соревнованиях из-за беременности.

Участие российских фехтовальщиков в американских соревнованиях «яростно осудили» провластные спортивные издания и блогеры, пишет «Медиазона». Российская Федерация фехтования в начале июля объявила, что старшего тренера сборной России Александра Глазунова, тренировавшего Сергея и Виолетту, уволили из-за их участия в американских соревнованиях «без согласия российской стороны».

Глазунов в комментарии ТАСС рассказал, что после увольнения общался с Сергеем. «Сергей выходил на связь, поздравлял с днем рождения, потом еще связывались. У него все хорошо, что я еще могу сказать? Он в Калифорнии, фехтует и тренирует в клубе в Сан-Хосе, выступает в нейтральном статусе на чемпионате США. Человек принял такую жизнь, такое решение. Он фехтует, тренирует детей, делает рекламу своему клубу. А я не первый и не последний», — сказал Глазунов.

«Каждый выбирает свою судьбу. Он захотел полностью поменять свою жизнь», — добавил тренер.

В октябре глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в интервью «Матч ТВ» упомянул переезд Сергея Биды в США. «Я нарисовал перспективу нашим ребятам [кандидатам в сборную РФ по фехтованию], что мы точно никуда не едем, они должны это понимать. Так и сказал: „Если хотите уехать — езжайте, я никого не держу. Только уезжайте по‑человечески, а не как поступил тот же Бида. Крепостного права у нас нет, только не надо врать и выдумывать“».

На «Би-би-си» в октябре вышел сюжет о российских фехтовальщиках, которые переехали в США из-за войны в Украине. «Россия лишила меня зарплаты и исключила из международной сборной, меня внесли в „черный список“ в России только потому, что кому-то не понравилось мое видео в инстаграме», — рассказывала в сюжете Виолетта, не уточняя, о каком видео идет речь.

После решения о розыске отъезд Сергея прокомментировал бывший министр спорта России Павел Колобков. «Я не очень понимаю, о чем думал Бида — взрослый человек, не ребенок, понимал, что будет законная реакция, они принимали присягу. Если ты хочешь куда-то уехать — у нас свободная страна. Но он закон нарушил и должен отвечать. Глупый поступок, предательство в отношении друзей и близких, но отрезвление рано или поздно придет», — заявил Колобков.

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