«Радио Свобода»: российские военные, возможно, использовали украинских пленных как живой щит в Запорожской области

Российские солдаты на запорожском направлении, возможно, использовали украинских военнопленных в качестве живого щита во время боя, сообщает украинская редакция «Радио Свобода» со ссылкой на видео, снятое одним из подразделений ВСУ с помощью дрона.

По данным «Радио Свобода», ролик был снят в окрестностях Работино Запорожской области. Точное место съемки, которое журналисты смогли верифицировать, не сообщается из соображений безопасности.

В 19-минутном видео, как пишут журналисты, «видно, как группа военных армии РФ, держа автоматы готовыми к бою, идет в направлении украинских позиций. Впереди них идут безоружные люди, которые держат руки поднятыми вверх». Также отмечается, что в ролике один вооруженных солдат физически прикрывается безоружным, держа его одной рукой за плечо.

При этом безоружные люди одеты в форму, отличающуюся от формы людей с оружием. Также журналисты обратили внимание, что, по всей видимости, российские военные во время движения периодически стреляют «из-за спин безоружных людей» в направлении позиций ВСУ.

Как пишут журналисты, в итоге между наступающими и обороняющимися завязывается бой, в результате которого один из предполагаемых военнопленных, отделившийся от группы, остается лежать на земле. При этом огонь в его сторону, судя по видео, открыл российский солдат, пишет «Радио Свобода».

Армія Росії прикривається полоненими під час штурму? | ВІДЕО Радіо Свобода Україна

Украинские военные, передавшие журналистам видео, назвали происходящее в ролике разведкой боем, направленной на выявление огневых средств на позициях ВСУ. В ГУР Украины сообщили «Радио Свобода», что на направлении, где было снято видео, со стороны российской армии воюют силы 234-го десантно-штурмового полка.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя опубликованные кадры, заявил, что это первое подобное видео, которое он видит за время войны. Он добавил, что Женевская конвенция «прямо запрещает использовать военнопленных для участия в боевых действиях» и что «пленные после предоставления официального статуса должны находиться в специальном созданном лагере вдали от линии фронта».

Главные события дня

Война Шестьсот пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Шестьсот пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»