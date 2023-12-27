РАМТ снял с показа все спектакли по произведениям Акунина

Российский академический молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара все спектакли по произведениям Бориса Акунина (Георгия Чхартишвили). Первым об этом сообщил телеграм-канал Shot, информацию подтвердила РИА Новости пресс-аташе театра.

В РАМТ показывали три спектакля по произведениям Акунина — «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия».

Телеграм-канал Shot утверждает, что на спектакль пожаловались «общественники».

21 декабря в телеграм-канале театра появилось сообщение, что спектакль «Эраст Фандорин», показ которого был запланирован на 26 декабря, заменен на постановку «Цветы для Элджернона». Кроме того, 27 декабря театр объявил, что спектакль «Инь Ян. Черная версия», запланированный на 3 января 2024 года, заменен на спектакль «Чехов-GALA». Причина отмены спектаклей не сообщалась.

18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в перечень «террористов и экстремистов». Вскоре Следственный комитет сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело по статьям о «фейках» об армии (207.3 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ). Что стало поводом для преследования писателя, не уточнялось.

Вскоре в московское издательство «Захаров», которое выпускает книги Акунина, пришли с обыском.

Предположительно, обвинения в адрес Акунина могут быть связаны с высказываниями, которые он сделал во время разговора с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с писателем они представились представителями украинских властей. Акунин, комментируя в разговоре с ними атаки Украины по российским территориям, заявил: «У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе?» После публикации этого разговора издательство АСТ объявило, что прекращает выпуск книг Акунина, а книжная сеть «Читай-город — Буквоед» и сервис цифровых книг «Литрес» приостановили продажи книг писателя.

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