В московском издательстве, выпускающем книги Бориса Акунина, идут обыски. С сайта журнала «Новый мир» пропали пьесы писателя, а его книги снимают с продажи

Vallo Kruuser / Ekspress Meedia / Scanpix / LETA

В московское издательство , которое выпускает книги Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), пришли с обыском сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщило само издательство. Позже в его телеграм-канале появился такой пост: «Двое [cиловиков] поехали на склад издательства. Склад закрыт. Сказали, будут вскрывать». У сотрудников издательства отобрали мобильные телефоны.

Обыски в «Захарове» начались на следующий день после того, как Росфинмониторинг включил Акунина в перечень «экстремистов и террористов». Вскоре Следственный комитет сообщил, что против писателя возбуждено уголовное дело по статьям о «фейках» об армии (207.3 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ). В СК не пояснили, в связи с чем именно возбудили дело, но заявили, что планируют объявить писателя в розыск. Акунин не живет в России.

Точно не известно. Акунин много лет публично критикует российские власти, он не раз говорил, что выступает против российского вторжения в Украину. Возможно, поводом для преследования писателя стали высказывания, которые его обманом вынудили сделать прокремлевские пранкеры Вован и Лексус — они позвонили писателю от имени Александра Ткаченко, который занимал пост министра культуры Украины до июля 2023 года, а также под видом президента Украины Владимира Зеленского. Акунин, комментируя в разговоре с ними атаки Украины по российским территориям, заявил: „У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе?“

Директор издательства «Захаров» Ирина Богат рассказала, что в момент прихода силовиков в офисе находилась одна сотрудница. Она связала визит сотрудников СК с тем, что издательство не стало убирать из продажи книги Акунина.

«Очевидно, это связано с тем, что мы единственные, кто не изъял книги Акунина из продажи, со своего сайта и не сделали, как АСТ, заявление о том, что мы прекращаем сотрудничество с Григорием Шалвовичем Чхартишвили. Это, очевидно, последствия вот такого нашего поведения», — сказала она «Медиазоне».

Телеграм-канал Shot пишет, что из помещения издательства «полностью изымаются» все тиражи книг Акунина, а руководство и сотрудников проверяют на наличие каких-либо связей с писателем. Подтверждения этой информации нет. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в издательство пришли с обысками в рамках дела, возбужденного против Акунина.

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В свою очередь один из старейших российских литературных журналов «Новый мир» удалил со своего сайта две пьесы Акунина — «Чайка» и «Гамлет. Версия». На это обратил внимание писатель Игорь Савельев. В содержании номеров эти пьесы есть, но при попытке перейти по ссылкам появляется надпись, что «такой страницы на сайте больше не существует». «Медиазона» отмечает, что согласно сервису Web.Archive, оба произведения были доступны на сайте журнала еще как минимум в сентябре 2023 года. Страница Акунина в списке авторов журнала также больше не открывается.

На сайте издательства АСТ (входит в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо-АСТ) больше недоступны статьи про Акунина. Например, с сайта пропала статья 2019 года „11 лучших книг Бориса Акунина“, но она осталась в кэше Google. Пропала и страница с биографией Акунина (она еще доступна в кэше Goolge).

Книги Акунина начали снимать с продажи еще в середине декабря. 15 декабря издательство АСТ объявило, что прекращает выпуск книг Акунина, а также Дмитрия Быкова. Такое решение издательство объяснило тем, что писатели сделали публичные заявления, „которые вызвали широкий общественный резонанс“. В тот же день сеть книжных магазинов „Читай-город — Буквоед“ и сервис цифровых книг „Литрес“ приостановили продажи книг Акунина и Быкова. Кроме того, на сайте книжного магазина „Москва“ книг Акунина сейчас нет в наличии, на сайте московского книжного магазина „Библио-Глобус“ по фамилии „Акунин“ книги не находятся.

„В издательство „Захаров“, выпускавшее „Приключения Эраста Фандорина“, пришел с обыском Следственный комитет. Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим. (Особенно, когда следствие докопается, что один раз в роли Фандорина снялся Владимир Зеленский)“, — заявил Борис Акунин, комментируя обыски в издательстве.

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