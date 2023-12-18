«Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора» На Бориса Акунина завели уголовное дело. Вот что он ответил — полный текст
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Его подозревают в «оправдании терроризма» и распространении «фейков» про российскую армию. Борис Акунин покинул Россию в 2014 году, после аннексии Крыма, и с тех пор многократно высказывался против российской агрессии против Украины. После решения СК о возбуждении дела он опубликовал на своем сайте короткий комментарий под заголовком «Меня объявили террористом-экстремистом». Вот этот текст — мы публикуем его целиком.
Хотел я написать что-то пренебрежительное в связи с объявлением меня в РФ террористом — типа «мне-то какое дело, кем меня объявляют эти цапки в своей Кущевке?». Но дело не во мне. И это не Кущевка. Это моя несчастная родина, попавшая под власть преступников. Люди, живущие там — даже те, кто этого еще не осознали — являются заложниками. Что ждет их дальше?
Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора.
Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле.
Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ.
А если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине и вы подумываете вернуться — не возвращайтесь.
Ночь будет становиться чернее и чернее. Но потом все-таки рассветет.