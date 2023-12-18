Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Его подозревают в «оправдании терроризма» и распространении «фейков» про российскую армию. Борис Акунин покинул Россию в 2014 году, после аннексии Крыма, и с тех пор многократно высказывался против российской агрессии против Украины. После решения СК о возбуждении дела он опубликовал на своем сайте короткий комментарий под заголовком «Меня объявили террористом-экстремистом». Вот этот текст — мы публикуем его целиком.

Хотел я написать что-то пренебрежительное в связи с объявлением меня в РФ террористом — типа «мне-то какое дело, кем меня объявляют эти цапки в своей Кущевке?». Но дело не во мне. И это не Кущевка. Это моя несчастная родина, попавшая под власть преступников. Люди, живущие там — даже те, кто этого еще не осознали — являются заложниками. Что ждет их дальше?

Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора.

Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле.

Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ.

А если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине и вы подумываете вернуться — не возвращайтесь.

Ночь будет становиться чернее и чернее. Но потом все-таки рассветет.

Дело против Бориса Акунина

«Почему враги издаются и продаются?» Борис Акунин в России теперь официально «террорист». Источники «Медузы» считают, что началась новая волна преследования неугодных деятелей культуры

Дело против Бориса Акунина

«Почему враги издаются и продаются?» Борис Акунин в России теперь официально «террорист». Источники «Медузы» считают, что началась новая волна преследования неугодных деятелей культуры