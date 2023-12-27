Astra: 33 моряка с корабля «Новочеркасск», атакованного ВСУ в порту Феодосии, пропали без вести

Как минимум 33 моряка числятся пропавшими без вести после удара ВСУ по десантному кораблю «Новочеркасск» в порту аннексированной Феодосии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеграм-канал Astra.

По данным издания, в момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков. Помимо пропавших без вести, 19 моряков получили ранения.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту. По сведениям Astra, погибла 64-летняя работница охраны порта Надежда Толщина.

На месте атаки были найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow, добавляет Astra.

О том, что в момент удара на корабле «Новочеркасск» находились моряки, ранее также сообщали издание «Агентство» и анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Командование Воздушных сил ВСУ объявило 26 декабря, что украинская авиация при атаке на Феодосию подорвала крылатыми ракетами большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ. В Минобороны РФ заявили, что корабль был поврежден «в ходе отражения удара ВСУ». На фотографиях, снятых, как утверждается, после удара, видно, что корабль почти полностью затонул. Также вместе с ним частично затонуло учебно-тренировочное судно класса Т-43 «УТС-150».

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