Появились спутниковые снимки порта Феодосии после удара ВСУ по кораблю «Новочеркасск». Вместе с ним затонуло старое учебное судно

Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал спутниковые снимки Феодосии в Крыму, сделанные Planet Labs после того, как ВСУ 26 декабря нанесли ракетный удар по местному порту.

Крутов обратил внимание, что на спутниковом снимке, сделанном в 11:25 утра по местному времени, видно, что после удара украинской армии по десантному кораблю «Новочеркасск» (в красном прямоугольнике) рядом частично затонуло еще одно судно (в желтом прямоугольнике).

После анализа спутниковых снимков и фотографий Крутов сообщил, что частично затонуло учебно-тренировочное судно класса Т-43 «УТС-150», которое стояло в порту как минимум с 2007 года.

Командование Воздушных сил ВСУ объявило 26 декабря, что украинская авиация при атаке на Феодосию подорвала большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ. На фотографиях, снятых, как утверждается, после удара, видно, что корабль почти полностью затонул. В Минобороны РФ заявили, что корабль был поврежден «в ходе отражения удара ВСУ».

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