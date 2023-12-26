ВСУ нанесли ракетный удар по порту Феодосии. Один человек погиб, четверо ранены В Украине заявили об уничтожении десантного корабля «Новочеркасск». Минобороны РФ сообщило, что он поврежден

В ночь на 26 декабря вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по порту Феодосии в аннексированном Крыму. После удара местные жители слышали несколько взрывов и видели дым в районе порта, сообщали российские телеграм-каналы.

Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов подтвердил, что в районе Феодосии была «произведена вражеская атака». «Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — заявил он, не раскрывая подробности случившегося.

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В результате атаки один человек погиб, четверо ранены, сообщили в МЧС России по аннексированному Крыму. Все пожары в Феодосии локализованы и потушены.

Аксенов также заявил, что при обстреле шесть зданий получили повреждения — в основном, в них выбило окна взрывной волной. Шестерых жителей ближайших к порту домов эвакуировали в пункты временного размещения. Остальные жильцы, рассказал Аксенов, разместились у родных и знакомых.

По данным телеграм-канала Baza, после атаки более 350 человек были эвакуированы из ближайших к порту домов, а площадь пожара в порту составила более 1000 квадратных метров. После удара в Феодосии изменили маршруты движения поездов, а также перекрыли движение по улицам Десантников и Красноармейской. Ночью примерно на час было остановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Пророссийский телеканал «Крым 24» сообщил, что в фойе здания железнодорожного вокзала, а также в классах и концертном зале музыкальной школы выбило окна.

Командование Воздушных сил ВСУ объявило, что украинская тактическая авиация подорвала в Феодосийском районе большой десантный корабль Черноморского флота РФ . В марте 2022 года ВСУ заявляли, что повредили «Новочеркасск» вместе с другим десантным кораблем «Цезарь Куников» в порту оккупированного Бердянска. Тогда же сообщалось об уничтожении большого десантного корабля «Саратов».

Атака в ночь на 26 декабря, согласно заявлению украинских военных, была произведена крылатыми ракетами около 02:30 по местному времени. Предположительно, корабль «Новочеркасск» доставлял в Крым иранские беспилотники «Шахед», используемые Россией для атак на Украину.

«А флота на России становится все меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером «Москва» — следует большой десантный корабль «Новочеркасск». Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу», — заявил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Минобороны РФ подтвердило информацию о повреждении корабля «Новочеркасск». Пострадали ли другие суда в порту Феодосии, неизвестно. В сообщении ведомства, которое распространили российские агентства, говорится, что корабль был поврежден «в ходе отражения удара ВСУ». По данным министерства, ВСУ нанесли удар по кораблю авиационными управляемыми ракетами. В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет, утверждает Минобороны РФ.

Большой десантный корабль «Новочеркасск» в проливе Босфор. Стамбул, 12 апреля 2021 года Murad Sezer / Reuters / Scanpix / LETA

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о том, что российские военные сбили два украинских самолета. Он не уточнил, какими ракетами Украина нанесла удар по порту Феодосии, добавив, что для уничтожения такого корабля пришлось запустить «явно не одну ракету», потому что войска РФ могут их сбивать. Спикер Воздушных сил также заявил, что в операции принимали участие украинские спецслужбы.

Тем временем власти аннексированного Крыма пригрозили преследованиями очевидцам, распространявшим фото и видео пожара в порту Феодосии. «Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль», — заявил советник главы администрации аннексированного Крыма Олег Крючков. По его словам, все выложившие видео с кадрами удара уже установлены, «проводится работа специальных служб».