The Wall Street Journal: благодаря атакам на российские корабли Украина подорвала военное превосходство РФ в Черном море Это позволяет открывать украинские порты

Сухогруз с пшеницей рядом с портом Черноморск в Одесской области. 19 сентября 2023 года AFP / Scanpix / LETA

Используя беспилотники и ракеты собственного производства для атак на российские корабли, Украина в значительной степени подорвала военное превосходство России в Черном море, пишет The Wall Street Journal. Это позволяет в том числе возобновлять работу одесских портов, куда начали заходить коммерческие суда. «Чтобы обеспечить нашу безопасность сейчас и в будущем, мы должны начинать оборону нашего берега на берегу противника. Это подход, который мы постепенно пытаемся внедрять», — заявил в комментарии изданию командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

The Wall Street Journal напоминает, что в начале российского вторжения Черноморский флот РФ имел численное преимущество над украинским ВМС в пропорции 12 к 1. Однако сейчас российские корабли не решаются войти в северо-западную часть Черного моря, их сдерживают украинские береговые ракеты и многочисленные мины. Сам Черноморский флот РФ понес серьезные потери в результате серии украинских ударов, для него больше нет безопасных районов в Черном море, утверждают журналисты.

Издание пишет об украинской атаке по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября. Тогда повреждения получили большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», которые находились на ремонте в сухом доке. По мнению опрошенных WSJ аналитиков, повреждение самого дока также осложнит военно-морские операции России в ближайшие месяцы.

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В то время как Украина не в состоянии развернуть крупные военные корабли, несколько типов украинских морских беспилотников обеспечивают «новые наступательные возможности», отмечается в публикации. «Очевидно, что беспилотники — это то, что заставляет противника быть в напряжении, не чувствовать себя в безопасности даже в своих портах базирования, не говоря уже о море», — заявил Неижпапа.

WSJ называет новой фазой войны за Черное море выход России из , которая ограничивала свободу действий украинских военных. По словам Неижпапы, Украина не планирует мешать гражданским судам в Черном море, но соглашение 1994 года о международном праве, касающемся военных действий на море, позволяет атаковать коммерческие суда, которые помогают российским военным. Он назвал их «полностью законными целями». 4 августа Росморречфлот сообщал, что российский танкер «Сиг» получил повреждения в результате атаки морского дрона. Источник BBC News говорил, что это была совместная операция СБУ и ВМС Украины.

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После завершения зерновой сделки Украина объявила о создании в Черном море. 17 сентября в украинский порт «Черноморск», находящийся в Одесской области, прибыли два первых сухогруза, которые воспользовались ими. По словам собеседников WSJ, это стало возможным благодаря способности Украины наносить удары по российским портам.

Директор Института морских исследований России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен считает, что россияне «больше не владеют инициативой в Черном море». Он связал это с подходом украинских военных. «Произошло действительно важное изменение. Украинцы постепенно перехватили инициативу, и эта серия небольших тактических побед начала складываться в оперативный и даже стратегический успех», — сказал он.

Россия находится в «уникально уязвимом положении» в Черном море, считает The Wall Street Journal. Несмотря на то, что она является крупной военно-морской державой, она не может заменить утраченные корабли судами из других флотов, так как Турция, контролирующая проливы между Черным и Средиземным морями, запретила проход военных кораблей воюющих сторон в феврале 2022 года.

Помимо Одессы, Украина продолжает торговлю через морские порты в дельте Дуная на границе с Румынией — Измаил, Рени и Килия. В последнее время они неоднократно подвергались атакам российских дронов-камикадзе, что привело, по словам украинских чиновников, к уничтожению складов с 270 тысячами тонн зерна. Эти порты продолжают работать почти на полную мощность, однако возобновление работы одесских портов является приоритетом для Украины — теперь без необходимости соблюдать российские условия.

По словам Неижпапы, сейчас территория площадью около 9650 квадратных миль в северо-западной части Черного моря превратилась в «ничейную зону», куда, помимо гражданских судов, осмеливаются заходить только быстроходные суда, которые слишком малы, чтобы стать мишенью для ракет. Россия сохраняет преимущество в воздухе, но, как надеется командующий ВМС Украины, оно исчезнет после того, как Киев получит истребители F-16. «Я могу вас заверить, если F-16 будут просто патрулировать небо над Одессой, то в северо-западной части Черного моря не будет ни одного российского самолета», — заявил Неижпапа.