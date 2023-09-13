Украина нанесла ракетный удар по судостроительному заводу в аннексированном Севастополе Ранены больше 20 человек. Поврежден десантный корабль и подлодка, которую связывали с атакой на Винницу (тогда погибли 27 человек)

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе, сообщили губернатор аннексированного РФ города Михаил Развожаев и Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинские военные выпустили по предприятию 10 крылатых ракет, а отряд кораблей Черноморского флота был атакован тремя морскими беспилотниками.

Российские военные заявили, что ПВО сбила семь ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все морские дроны. «В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Развожаев заявил, что на южной площадке завода произошел пожар, которому присвоили . По предварительной информации, в результате атаки пострадали 24 человека. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Телеграм-каналы Baza и Shot сообщили, что пострадали 26 сотрудников завода, еще двое погибли. Официально о погибших не сообщалось. Каналы утверждают, что повреждения в результате атаки получили большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», которые находились на ремонте в сухом доке.

-аналитики MT Anderson и OSINTtechnical пишут, что украинские военные атаковали сухие доки Севастопольского судоремонтного завода, где, как предполагается, находились подводная лодка «Кило» и десантный корабль класса «Ропуча».

MT Anderson выложил спутниковый снимок, свидетельствующий, что эти корабли находились в Севастополе еще утром 12 сентября. OSINTtechnical также обратил внимание, что на фотографии, опубликованной Развожаевым, виден горящий корабль «Минск».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов также заявил, что под удар в Севастополе попали российские большой десантный корабль и подводная лодка. Он не уточнил, какие именно корабли были поражены.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация. «Благодарю пилотов ✈️ Воздушных сил ВСУ за отличную боевую работу», — говорится в его телеграм-канале.

Украинские СМИ называли подлодку «Ростов-на-Дону» в числе подводных кораблей, один из которых, по их данным, нанес удар по Виннице 14 июля 2022 года. Тогда в результате обстрела центра города погибли 27 человек. В июле 2023 года в Краснодаре бывший командир подлодок «Алроса» и «Краснодар» Станислав Ржицкий, которого Украина также подозревала в причастности к обстрелу Винницы.

В соцсети X (бывший Twitter) на сбой в работе Starlink, произошедший в предполагаемое время украинской атаки на Севастополь.

Севастопольский морской завод, как сообщается на сайте предприятия, является крупнейшим предприятием по ремонту и строительству кораблей и судов различного класса в аннексированном РФ Крыму. С 2014 года на территории завода находится 960-е военное представительство Минобороны РФ.

С момента основания в 1783 году предприятие было основной ремонтной базой Черноморского флота России. Однако, как отмечал ТАСС, строительство судов и кораблей на заводе не ведется уже несколько лет, выполняются лишь заказы по ремонту. Строительство планировали возобновить с 2024 года.

Как обратило внимание «Агентство», в ноябре 2022 года губернатор аннексированного города Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать на базе судостроительного завода центр по разработке и производству морских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что нейтрализация Черноморского флота РФ — одно из условий безопасности Черного моря и страны. «Чем меньше российский Черноморский флот, тем безопаснее в Черном море», — говорил он в ноябре 2022-го. Как подсчитало издание «Проект», к декабрю 2022 года ​​Черноморский флот потерял в войне с Украиной 15% своего боевого состава. В открытых источниках сообщалось как минимум о 12 кораблях и катерах, которые были потоплены или сильно повреждены. К началу войны флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых 74 были боевыми.