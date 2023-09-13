На судоремонтном заводе в аннексированном Севастополе после ракетного удара произошел пожар. Более 20 человек пострадали, повреждены два корабля

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев. По его словам, работала система ПВО, в районе Южной бухты произошло возгорание на «негражданском объекте».

Позже губернатор уточнил, что пожар произошел на южной площадке Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе. По предварительной информации, в результате атаки пострадали 24 человека. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Фото и видео последствий атаки опубликовали телеграм-каналы.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе 10 крылатыми ракетами, а также атаковали отряд кораблей Черноморского флота тремя «безэкипажными катерами».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем „Василий Быков“ уничтожены все безэкипажные катера (вероятно, речь идет о морских беспилотниках — прим. „Медузы“). В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — сообщили в военном ведомстве.

Украина о своей причастности к атаке официально не заявляла.

Севастопольский морской завод, как сообщается на сайте предприятия, является крупнейшим предприятием по ремонту и строительству судов в аннексированном РФ Крыму. С 2014 года на территории завода находится 960-е военное представительство Минобороны РФ.