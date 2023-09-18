CIT показала фото подлодки «Ростов-на-Дону», поврежденной при атаке на судоремонтный завод в Севастополе. Субмарину, вероятно, придется списать

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала оказавшиеся в ее распоряжении фотографии подводной лодки «Ростов-на-Дону», получившей повреждения при атаке на судоремонтный завод в аннексированном Севастополе.

Conflict Intelligence Team

Судя по фотографиям, сообщается в телеграм-канале CIT, по подлодке были нанесены два удара. Один — в носовую часть, о нем на основании спутниковых снимков ранее заявляли эксперты, а второй - в правый борт в зону за рубкой, эта часть подлодки на спутниковых снимках видна не была.

CIT приводит мнение норвежского независимого аналитика Тура Аре Иверсена, который считает, что в результате ударов повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения за последним и аккумуляторные батареи. Пострадали ли другие отсеки — зависит от того, были ли в момент удара задраены люки между ними.

Теоретические, считает Иверсен, устранить даже такие серьезные повреждения возможно, но для этого подлодку, скорее всего, нужно перегонять на Адмиралтейские верфи Санкт-Петербурга. Однако, по его мнению, такой масштабный ремонт будет нерентабелен, и проще субмарину списать.

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Повреждения получили большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону». Предполагается, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые украинским войскам передали западные союзники.

Подробнее об атаке на судоремонтный завод в Севастополе

Украина нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в аннексированном Севастополе Ранены больше 20 человек. Поврежден десантный корабль и подлодка, которую связывали с атакой на Винницу (тогда погибли 27 человек)

Подробнее об атаке на судоремонтный завод в Севастополе

Украина нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в аннексированном Севастополе Ранены больше 20 человек. Поврежден десантный корабль и подлодка, которую связывали с атакой на Винницу (тогда погибли 27 человек)