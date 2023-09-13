Sky News: Украина использовала британские ракеты Storm Shadow при атаке на судоремонтный завод в Севастополе

При атаке ВСУ на судоремонтный завод в аннексированном Севастополе использовались британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на украинский и западный источник.

Официально Украина не подтверждала, что атаковала Севастополь с помощью британских ракет. При этом командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук написал пост, в котором использовал слово «штормит».

«А пока оккупантов „штормит“ и они до сих пор приходят в себя от ночной бавовни в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует…», — говорится в посте Олещука.

Sky News называет удар по заводу «потенциально крупнейшей атакой по российским военно-морским объектам за всю войну».

О том, что при атаке на завод использовались ракеты Storm Shadow, написал также российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь».

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщили губернатор аннексированного РФ города Михаил Развожаев и Минобороны России. Военное ведомство утверждало, что украинские военные выпустили по предприятию 10 крылатых ракет, а отряд кораблей Черноморского флота был атакован тремя морскими беспилотниками. Телеграм-каналы Baza и Shot сообщили, что пострадали 26 сотрудников завода, еще двое погибли. По их данным, повреждения получили большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону».

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