Два первых сухогруза пришли в украинский порт в Одесской области по временному коридору в Черном море

В украинский порт «Черноморск», находящийся в Одесской области, прибыли два первых сухогруза, которые воспользовались временным коридором в Черном море, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные ресурса MarineTraffic.

Агентство пишет, что турецкий сухогруз Aroyat под флагом Палау вошел в акваторию порта «Черноморск» около шести часов вечера 16 сентября, а сухогруз Resilient Africa под флагом Палау вошел в акваторию порта около 22 часов вечера.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что суда прибыли в порт, чтобы забрать почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Азии и Африки.

Военно-морские силы Украины объявили о создании временных коридоров в Черном море 10 августа. В сообщении ведомства отмечалось, что на маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных и дрейфующих мин, поэтому было решено допускать для прохода только те суда, капитаны или владельцы которых официально подтвердили готовность к плаванию в опасных условиях.

16 августа из порта Одессы вышел контейнеровоз «Йозеф Шульте», стоявший в порту с февраля 2022 года. Вскоре новым маршрутом воспользовались еще четыре судна.

В середине июля российские власти объявили о выходе из . После этого Минобороны России фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, — участниками войны со стороны Киева. На следующий день похожее заявление выпустило Минобороны Украины, которое заявило, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».

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