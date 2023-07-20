Минобороны Украины заявило, что все суда, следующие в Черном море в российские порты, будут считаться перевозящими военные грузы

Минобороны Украины с полуночи 21 июля будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».

Таким предупреждением ведомство ответило на похожее заявление Минобороны РФ. Украинское министерство также запретило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского канала.

В Минобороны Украины заявили, что угрозами судам и обстрелами мирных городов Кремль превратил Черное море в зону опасности в первую очередь для российских судов.

«Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство. Судьба крейсера „Москва“ доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отражения российской агрессии на море», — говорится в заявлении.

17 июля российские власти объявили о выходе из , объяснив это решение тем, что в рамках соглашения не выполнялись условия, на которых настаивала Россия. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России.

19 июля на фоне выхода России из зерновой сделки Минобороны РФ фактически объявило военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, — участниками войны со стороны Киева.