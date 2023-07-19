Минобороны РФ: все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов

Министерство обороны России заявило, что из-за выхода РФ из зерновой сделки с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

В ведомстве также добавили, что страны флага таких судов «будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима».

В заявлении Минобороны говорится, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», — добавили в ведомстве.

17 июля российские власти объявили, что договоренности по зерновой сделке прекратили действие и она остановлена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что часть договоренностей, касающихся России, «не выполнена до сих пор».

После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору. По его словам, к украинским властям обратились компании-собственники кораблей и сказали, что готовы продолжать поставки зерна, «если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать». В Кремле ответили, что стороны, которые попытаются продолжить реализацию зерновой сделки без участия России, должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий

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