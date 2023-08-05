Росморречфлот: российский танкер получил повреждение в результате атаки морского дрона в Керченском проливе

Российский получил пробоину в районе машинного отделения в результате атаки морского дрона, в этот момент судно находилось на подходе к Керченскому проливу. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

По данным службы, это произошло в районе 23:20 4 августа.

«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — говорится в сообщении.

В Росморречфлоте уточнили, что экипаж судна состоит из 11 человек, в результате атаки никто не пострадал, судно осталось на плаву. В район происшествия направили суда «Меркурий» и «Импульс».

О повреждении танкера также сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийск: «Можно сказать, что танкер поврежден в самом проливе, только с юга. Экипаж в безопасности, он не пострадал. Морспасслужба занимается, прибыло уже на место два буксира. Сейчас будут разбираться — буксировать или нет, пока стоят на якоре. Пострадало машинное отделение. Не сильно, но пострадало».

Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что в экипаж танкера жив, но затоплено машинное отделение. Российский «военкор» Юрий Котенок написал в своем канале, что танкер поврежден в результате атаки украинского морского беспилотника. ТАСС также пишет, что судно получило повреждение «при атаке украинской стороной».

Обновление. Источник BBC News Украина в СБУ заявил, что атака на российский танкер «Сиг» — совместная операция СБУ и ВМС Украины. По его словам, операция осуществлялась с помощью надводного дрона с 450 кг тротила. Официально Киев не брал на себя ответственность за произошедшее.

Телеграм-канал Baza опубликовал фото изнутри поврежденного танкера «Сиг». По данным канала, у большинства находившихся на борту ссадины от разбившихся стекол.

Вечером 4 августа российские и украинские телеграм-каналы сообщили, что в районе Крымского моста, соединяющего Краснодарский край РФ и аннексированный Крым, произошел взрыв. Движение автотранспорта на посту приостановили. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков заявил, что громкие звуки, которые слышали местные жители, «к Крымскому мосту отношения не имели», но «объявлена угроза атаки».

Минобороны РФ объявило утром 4 августа, что отразило атаку двух морских дронов на военно-морскую базу Новороссийска. Провоенные блогеры сообщили, что в Новороссийске поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк». Украинские СМИ назвали это спецоперацией СБУ.