Провоенные блогеры сообщили, что в Новороссийске поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк». Украинские СМИ назвали это спецоперацией СБУ

Десантный корабль «Оленегорский горняк» получил повреждения во время ночной атаки морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске, сообщают российские военные паблики.

Ряд провоенных блогеров опубликовали фото и видео, на которых запечатлен идущий на буксире и накренившийся на бок военный корабль.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлен момент возможной атаки на «Оленегорский горняк».

Источник издания «Украинская правда» заявил, что это была совместная спецоперация Службы безопасности с Военно-морскими силами Украины. Об этом же сообщают другие украинские телеграм-каналы.

«На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа. Поэтому все заявления россиян об „отбитой атаке“ — фейк», — сказал собеседник «Украинской правды» в СБУ.

Утром 4 августа Минобороны РФ объявило, что отразило атаку двух безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийска. Мэр города Андрей Кравченко заявил, что на атаку «моментально среагировали и помогли избежать последствий» экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Местные власти утверждали, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

По данным CNN, ранее морские беспилотники Военно-морских сил Украины как минимум дважды использовались при атаках на аннексированный Крым: в октябре 2022 года при ударе по базе Черноморского флота в Севастополе и в июле 2023 года при ударе по Крымскому мосту.

Подробнее о морских дронах

CNN показал морские дроны Украины. По данным источников телеканала, такие же недавно ударили по Крымскому мосту

Подробнее о морских дронах

CNN показал морские дроны Украины. По данным источников телеканала, такие же недавно ударили по Крымскому мосту