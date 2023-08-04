Новороссийск атаковали морские дроны. Минобороны РФ заявило, что отразило атаку

Вооруженные силы Украины в ночь на 4 августа пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами, сообщило Минобороны РФ.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию об атаке надводных беспилотников. По данным чиновника, пострадавших и разрушений нет.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что на атаку «моментально среагировали и помогли избежать последствий» экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Ранее утром в экстренных службах города сообщали о стрельбе и взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако.

В порту Новороссийска находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В его пресс-службе заявляли, что инфраструктура КТК не пострадала и компания продолжает отгрузку нефти на терминале в штатном режиме на пришвартованные танкера. При этом в порту был установлен временный запрет на движение судов.

По данным CNN, ранее морские беспилотники Военно-морских сил Украины как минимум дважды использовались при атаках на аннексированный Крым: в октябре 2022 года при ударе по базе Черноморского флота в Севастополе и в июле 2023 года при ударе по Крымскому мосту.

Подробнее о морских дронах

CNN показал морские дроны Украины. По данным источников телеканала, такие же недавно ударили по Крымскому мосту

Подробнее о морских дронах

CNN показал морские дроны Украины. По данным источников телеканала, такие же недавно ударили по Крымскому мосту