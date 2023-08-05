Очевидцы сообщили о взрыве в районе Крымского моста. Власти аннексированного Крыма утверждают, что «громкие звуки» не связаны с мостом

Российские и украинские телеграм-каналы сообщили, что в районе Крымского моста, соединяющего Краснодарский край РФ и аннексированный Крым, произошел взрыв.

Mash сообщил, что, по словам местных жителей, взрыв произошел в районе села Яковенково в Крыму (там расположен военный полигон «Опук»). Село находится в 40 километрах от Крымского моста. О взрывах сообщили также жители Керчи (микрорайон Аршинцево) и поселков Героевка и Яковенково, сообщил Shot. Жители Крыма слышали звуки взрыва в 23:15 по местному времени, пишет украинский канал «Крымские волны», публикующий переписку местных жителей (подлинность не подтверждена).

Правительственный телеграм-канал «Главный мост», рассказывающий о работе Крымского моста, сообщил, что движение автотранспорта по мосту временно перекрыто. По словам очевидцев, на Крымском мосту отключено освещение.

Информацию о взрыве подтвердил представитель «администрации» аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов (он не уточнил, откуда знает об этом). Он утверждает, что украинские беспилотники ведут массированную атаку на Крымский мост. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков при этом заявил, что громкие звуки, которые слышали местные жители, «к Крымскому мосту отношения не имели», но «объявлена угроза атаки».

Телеграм-каналы распространили видео, на котором звучит обращением к судам в бухте Новороссийска. В нем, в частности, говорится о атаке дронов на Керченский мост. «Внимание на рейде Темрюка, говорит „Кавказ — Трафик“, наблюдается в Керченском проливе атака дронов беспилотных надводных и воздушных. Есть инциденты в Керченском проливе. Пожалуйста, всем судам на якоре усилить наблюдение. В случае обнаружения докладывать „Кавказ — Трафику“», — сказано в сообщении. Проверить достоверность этой информации невозможно.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля произошел взрыв (второй с начала полномасштабной войны). По данным российских властей, погибли два человека, один ранен. Власти Украины подтвердили, что спецслужбы страны «принимали участие» во взрыве на Крымском мосту.

Минобороны РФ объявило утром 4 августа, что отразило атаку двух морских дронов на военно-морскую базу Новороссийска. Провоенные блогеры сообщили, что в Новороссийске поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк». Украинские СМИ назвали это спецоперацией Службы безопасности Украины.

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