Секретарь СНБО Украины заявил, что украинские спецслужбы причастны к обоим взрывам на Крымском мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские спецслужбы причастны к обоим взрывам на Крымском мосту.

«Наши военные ставят на место неприкасаемость многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, про который говорили представители нашей Службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и втором случае», — сказал Данилов в эфире украинского ТВ (цитата по сообщению «Страны.ua»).

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в июле впервые открыто признал, что взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года стал «одной из реализаций» украинской спецслужбы.

О том, что СБУ и украинские военные причастны к взрыву на Крымском мосту 17 июля 2023 года, ранее сообщали источники украинских СМИ.

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