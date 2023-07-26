Глава СБУ заявил о причастности спецслужбы ко взрыву на Крымском мосту в 2022 году

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года — «одна из реализаций» СБУ. Об этом он сказал во время церемонии введения в оборот почтовой марки, посвященной спецслужбе, передает «РБК-Украина».

«Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить… Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — заявил Малюк.

В мае Малюк, комментируя взрыв на мосту, говорил, что спецслужба предпринимала «определенные меры» для того, чтобы «перерезать» этот логистический путь. Детали он называть отказался.

Взрыв на Крымском мосту, соединяющим Краснодарский край и аннексированный Крым, произошел утром 8 октября 2022 года. На мосту взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Обрушились также два автомобильных пролета. По официальным данным, погибли четыре человека.

ФСБ России называло организатором взрыва Главное управление разведки Минобороны Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По нему проходят 12 человек, восемь из них арестованы.

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