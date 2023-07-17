Источники украинских СМИ заявили, что Крымский мост атаковали надводные дроны ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы Украины причастны к подрыву на Крымском мосту в ночь на 17 июля, сообщили источники изданий «Украинская правда» и «РБК-Украина» в СБУ.

По словам источников, мост атаковали с помощью надводных дронов. «Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — заявил источник «РБК-Украина».

В Службе безопасности Украины эти заявления пока не комментировали.

Глава парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов обвинил в атаке на Крымский мост украинские силы. «Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост», — написал Константинов в телеграме.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля произошел взрыв, из-за чего, по данным российских властей, погибли два человека, один ранен. Движение автомобилей по мосту остановлено. В ВСУ допускали, что взрыв на Крымском мосту стал провокацией со стороны РФ.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк ранее говорил, что считает Крымский мост «вполне законной целью» для Украины, напоминает «РБК-Украина».

В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, из-за которого движение по мосту оказалось нарушено. ФСБ России обвиняла в организации взрыва украинскую разведку, там это прямо не подтверждали, но Минобороны Украины включало взрыв на мосту в число своих успехов за первые 500 дней полномасштабной войны.

Взрыв на Крымском мосту

На Крымском мосту произошел взрыв. По данным российских властей, погибли два жителя Белгородской области, ранен ребенок

Взрыв на Крымском мосту

На Крымском мосту произошел взрыв. По данным российских властей, погибли два жителя Белгородской области, ранен ребенок