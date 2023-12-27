FT: Евросоюз разрабатывает план по выделению Украине до 20 миллиардов евро помощи, для которого не потребуется согласие Венгрии

Власти Евросоюза разрабатывают запасной план по выделению финансовой помощи Украине, для которого не потребуется согласие всех стран — участниц союза, сообщает The Financial Times.

По словам источников издания, в данный момент власти ЕС рассматривают два возможных варианта финансирования Украины. Первый предполагает, что европейские страны возьмут на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом, что даст возможность Еврокомиссии занять на рынках капиталов до 20 миллиардов евро для помощи Киеву.

Такой вариант финансирования не требует гарантий со стороны всех стран Евросоюза, однако их должны предоставить государства с самым высоким кредитным рейтингом. Как напоминает издание, подобный механизм уже использовали во время пандемии коронавируса для выделения финансовой помощи странам ЕС.

Другой вариант предусматривает предоставление Украине дешевых краткосрочных кредитов. По такой схеме в 2023 году Украина уже получила 18 миллиардов евро, пишет издание.

Собеседники издания отмечают, что предпочтительным вариантом остается согласование долгосрочной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, а к плану «Б» страны ЕС прибегнут в случае, если Венгрия вновь воспользуется своим правом вето.

Также источники издания добавили, что руководство Евросоюза пообещало предоставить помощь Украине в том или ином виде не позднее марта 2024 года.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда отметил, что против предоставления финансовой помощи Украине выступила только Венгрия.

Спустя несколько дней издание The Financial Times сообщило, что некоторые европейские чиновники рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине.

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