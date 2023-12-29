«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 40 тысяч российских военных в Украине

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров подтвердили по открытым источникам гибель 40 599 российских военных, которые участвовали в полномасштабном вторжении РФ в Украину.

С предыдущего обновления сводки 15 декабря в список добавились 1175 человек, включая пятерых офицеров: один полковник и четыре подполковника.

«Медиазона» отмечает, что 2023 год стал для российской армии «более кровопролитным», чем 2022-й. Так, за 2022 год, по подсчетам журналистов и волонтеров, погибли не менее 15,5 тысяч российских военных.

«На конец 2023 года в нашем списке больше 40,5 тысячи имен, и мы ожидаем, что данные по 2023 году тоже вырастут как минимум на треть — особенно с учетом последних кровопролитных штурмов. Так что можно с уверенностью сказать, что в этом году российские силы несли еще большие потери, чем в первый год войны», — отмечает «Медиазона».

В июле «Медуза» и «Медиазона» опубликовали совместное исследование о потерях российской армии за полтора года войны в Украине. Согласно подсчетам, с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023 года в Украине погибли 47 тысяч российских военнослужащих.

Как мы считали потери

47 тысяч погибших российских солдат Нам удалось достоверно оценить потери России в ходе полномасштабной войны с Украиной. Совместное исследование «Медузы» и «Медиазоны»

Как мы считали потери

47 тысяч погибших российских солдат Нам удалось достоверно оценить потери России в ходе полномасштабной войны с Украиной. Совместное исследование «Медузы» и «Медиазоны»