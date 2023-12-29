Армия Польши сообщила, что в воздушное пространство страны вошел «неопознанный объект» во время российской атаки на Украину. Президент созвал срочное совещание с Минобороны

Утром 29 декабря в воздушное пространство Польши вошел «неопознанный воздушный объект» со стороны Украины. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По данным польской армии, «неопознанный объект» с момента пересечения границы до момента исчезновения сигнала «наблюдался радиолокационными средствами системы ПВО страны».

На фоне сообщений о «неопознанном объекте» президент Польши Анджей Дуда созвал срочное заседание Бюро национальной безопасности, сообщает польская радиостанция RMF24. В заседании примут участие министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и руководитель Генштаба Веслав Кукула.

Очевидцы сообщили, что слышали сильный свист и шум. Объект двигался «на запад», утверждает RMF24.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что нарушение воздушного пространства Польши во время российской атаки по Украине — это сигнал союзникам о необходимости усилить украинскую противовоздушную оборону.

В ночь на 29 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине. Армия РФ использовала дроны-камикадзе «Шахед», крылатые и зенитные ракеты. По последним данным украинских властей, погибли 17 человек, больше 100 пострадали. Под атаку попали Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Конотоп. Главнокомандующий ВСУ заявил, что российская армия запустила по Украине 122 ракеты, в том числе 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

15 ноября 2022 года на территории Польши упала ракета во время массированного удара российских войск по Украине, в частности, по Львовской области. Из-за падения ракеты погибли два польских фермера 59 и 60 лет. Польское следствие пришло к выводу, что ракета была выпущена украинской установкой ПВО С-300.

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