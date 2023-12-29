Войска РФ за ночь выпустили по Украине 158 ракет и беспилотников. ВСУ сбили 87 ракет и 27 дронов

В ночь на 29 декабря российские войска атаковали территорию Украины 158 воздушными средствами — ракетами разных типов и ударными дронами, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Российская армия запустила по Украине 122 ракеты, в том числе 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, восемь крылатых ракет Х-22/Х-32, 14 зенитных управляемых ракет С-300, пять баллистических ракет «Кинжал», четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну ракету Х-59, говорится в сообщении.

Кроме того, войска РФ атаковали территорию Украины с северного и юго-восточного направлений 36 ударными беспилотниками «Шахед».

По словам Залужного, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры, а также промышленные и военные объекты.

Воздушные силы Украины сбили 27 беспилотников и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 122 ракет, выпущенных по территории страны за ночь.

Российский удар по Украине стал одним из самых массированных за последние месяцы. Владимир Зеленский заявил, что Россия «била почти всем, что имеет в своем арсенале». Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели».

29 декабря под обстрелом оказались Львовская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Киевская области. Российские войска атаковали как критическую, так и гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома и общественные учреждения.

По предварительным данным, погибли не менее 12 человек: два человека в Киеве, трое в Одесской области, пятеро в Днепре, один в Харькове и один во Львове. Еще не менее 97 человек пострадали в результате обстрелов.

Подробнее о российской атаке

Россия выпустила более 100 ракет по Украине. В Киеве, Одессе и Львове повреждены жилые дома, в Днепре — торговый центр. Больше десяти человек погибли, ранены около 100

Подробнее о российской атаке

Россия выпустила более 100 ракет по Украине. В Киеве, Одессе и Львове повреждены жилые дома, в Днепре — торговый центр. Больше десяти человек погибли, ранены около 100