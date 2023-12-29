Исследовательская группа провела , в котором спросила у респондентов, что бы они пожелали россиянам в 2024 году.

Самым популярным стало пожелание «мира, мирного неба и окончания », такой ответ дали 50% респондентов. 40% респондентов пожелали бы здоровья.

Также респонденты пожелали бы «терпения, оптимизма, не сдаваться, не унывать» (14%), счастья и радости (13%), «благополучия в целом» (11%). Вариант «денег и повышения зарплат» набрал 10%. 6% респондентов также пожелали бы «победы».

2% респондентов назвали вариант «чтобы выбрали Путина», 1% — «нового президента».

В середине ноября Russian Field опубликовали результаты опрос о войне в Украине. Из него следовало, что доля россиян, выступающих за мирные переговоры с Украиной, впервые с начала войны превысила долю сторонников продолжения боевых действий. Около 48% респондентов считают, что Россия должна перейти к мирным переговорам, в то время как за продолжение боевых действий выступают 39% участников опроса