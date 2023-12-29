Владимир Зеленский приехал на передовые позиции ВСУ в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Авдеевку Донецкой области и наградил бойцов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, говорится в его телеграм-канале.

«Поблагодарил воинов лично. Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности», — написал Зеленский, назвавший Авдеевку одним из «самых сложных участков фронта».

Он также поблагодарил всех бойцов на передовой за службу и за «год, который вся страна выстояла именно благодаря таким воинам».

Вместе с Зеленским в Авдеевку также приехал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он также назвал ситуацию на этом участке фронта сложной и добавил, что российские войска уничтожают город постоянными ударами.

Зеленский за время войны неоднократно приезжал на позиции бойцов на линии фронта. Он был в Изюме, в Херсоне, под Бахмутом, а Авдеевку посещал и до этого — в апреле 2023 года.

В последние несколько недель находящаяся к северо-западу от Донецка Авдеевка, которую штурмуют российские войска, остается одной из самых горячих точек фронта. «Украинская правда», журналисты которой посетили город, рассказала, что большинство домов разбиты, а оставшиеся жители выживают в холодных подтопленных подвалах.

Еще одним городом области, за который шли бои, была Марьинка, расположенная примерно в 30 километрах к западу от Донецка. 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о захвате Марьинки, вскоре главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что ВСУ отошли из города.

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