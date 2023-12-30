Минобороны РФ заявило о перехвате 32 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами

Средства ПВО в ночь на 30 декабря перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над территорией России, заявляет Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА были перехвачены в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях. Никаких других подробностей в Минобороны не привели, были ли в результате атаки пострадавшие, также неясно.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в ночь на 30 декабря сообщил, что над регионом были сбиты в общей сложности шесть беспилотников, два из них над Брянском. В результате атаки никто не пострадал. Главы других регионов об атаках ничего не говорили.

Украинская сторона не комментировала произошедшее.

Поздно вечером 29 декабря украинские военные атаковали Белгород из РСЗО, заявили в Минобороны РФ. В результате атаки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один человек погиб, четыре получили ранения.

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